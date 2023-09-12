УЗ запроваджує нові поїзди на південь України

"Укрзалізниця" налагоджує щоденне сполучення Херсона з Києвом та збільшує кількість рейсів між Херсоном та Миколаєвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ .

За даними прес-служби, на додачу до черезденного поїзда №101/102 Краматорськ - Київ - Херсон, у дні його відсутності розпочне курсування безпересадкова група вагонів Київ - Херсон.

Група вагонів буде частиною поїзда №217/218 Київ - Миколаїв та розпочне курсування з 23 вересня. Відправлення з Києва по непарних днях о 21:33, Миколаїв 07:07 - 07:27, прибуття у Херсон о 09:26 наступного дня. Зворотно з Херсона по парних днях (з 24 вересня) о 19:43, Миколаїв 21:15 - 21:35, прибуття до Києва о 07:21 ранку.

До того ж, окрім щоденного сполучення з Києвом, Херсон матиме ще й додаткові рейси до Миколаєва. Поїзд №219/220 Миколаїв - Херсон відправлятиметься з Херсона о 10:06, прибуття до ст. Миколаїв-Вантажний о 12:20. Зворотно зі ст. Миколаїв-Вантажний о 16:20, прибуття до Херсона о 18:43. Поїзд курсуватиме по парних днях, починаючи з 24 вересня.

Квитки на ці рейси поступово будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів, йдеться в повідомленні.

Поїзди в Херсон

Нагадаємо, потяг сполученням Херсон - Київ - Словʼянськ запустили в липні 2023 року. Популярність поїзда перевищила очікування. З серпня потяг сполученням Херсон - Київ - Словʼянськ заходить до Краматорська.

З 30 червня 2023 року повернуто супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів. Наразі вона працює у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.