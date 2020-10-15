"Укразализныця" закрыла посадку на поезда в Сумах

Фото: поезд и военизированная охрана (РБК-Украина)

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов до станции Сумы. Поезда не будут там брать пассажиров.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

Запрет на посадку на станции связан с ограничениями из-за карантина. Сумы по обновленному на прошлой неделе зонированию попали в "красную зону".

Из-за нововведений, "Укрзализныця" пока не продает билеты из Сум на поезда "Харьков - Трускавец", "Лисичанск - Ужгород", "Сумы - Киев, Винница". Высадка же пассажиров будет производиться в привычном порядке.

Кроме этого, открыта продажа билетов на 10 поездов со станции "Тернополь". Город вышел из "красной" в "оранжевую" зону.

Ранее сообщалось, что Киев в обновленном карантинном списке останется в "оранжевой" зоне. Соответствующее решение сегодня, 15 октября, должна принять Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, за сутки в Украине коронавирусом заболели еще 5062 человек. Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.