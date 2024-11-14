УЗ з'єднала новими маршрутами області України: що відомо

Зазначається, що запуск нових рейсів відбувся за ініціативи Херсонської обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що нові маршрути забезпечать пряме транспортне сполучення населених пунктів Калинівської, Великоолександрівської та Високопільської громад з великими містами.

Таким чином, поїзд №6324 "Миколаїв-Вантажний" - "Апостолово" буде відправлятися о 10:09, прибувати у Миколаїв о 10:46, у Снігурівку о 13:23, а на станції "Апостолово" буде о 17:29.

При цьому, поїзд №6323 "Апостолово" - "Миколаїв-Вантажний" буде відправлятися о 08:34, прибувати у Снігурівку о 12:58, а у Миколаїв - 14:55. Завершувати рейс прибуттям на станцію "Миколаїв-Вантажний" поїзд буде о 15:22.

Для зручності, детальний розклад маршрутів можна переглянути за посиланням.

Це розширення транспортної інфраструктури дозволить підтримати транспортний зв'язок між населеними пунктами та підвищити мобільність громадян.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" анонсувала важливі зміни у розкладі. Це пов'язано з ремонтом залізничної інфраструктури.

Через це поїзд №139/140 “Київ - Кам‘янець-Подільський” прямуватиме за зміненим маршрутом, однак компанія тимчасово призначила додаткові поїзди до Трускавця та Львова.