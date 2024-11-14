УЗ з'єднала новими маршрутами області України: що відомо

Відсьогодні, 14 листопада, Одеська регіональна філія "Укрзалізниці" запустив нові приміські маршрути "Миколаїв Вантажний - Апостолове" та "Апостолове - Миколаїв Вантажний".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
Зазначається, що запуск нових рейсів відбувся за ініціативи Херсонської обласної військової адміністрації.
Повідомляється, що нові маршрути забезпечать пряме транспортне сполучення населених пунктів Калинівської, Великоолександрівської та Високопільської громад з великими містами.
Таким чином, поїзд №6324 "Миколаїв-Вантажний" - "Апостолово" буде відправлятися о 10:09, прибувати у Миколаїв о 10:46, у Снігурівку о 13:23, а на станції "Апостолово" буде о 17:29.
При цьому, поїзд №6323 "Апостолово" - "Миколаїв-Вантажний" буде відправлятися о 08:34, прибувати у Снігурівку о 12:58, а у Миколаїв - 14:55. Завершувати рейс прибуттям на станцію "Миколаїв-Вантажний" поїзд буде о 15:22.
Для зручності, детальний розклад маршрутів можна переглянути за посиланням.
Це розширення транспортної інфраструктури дозволить підтримати транспортний зв'язок між населеними пунктами та підвищити мобільність громадян.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" анонсувала важливі зміни у розкладі. Це пов'язано з ремонтом залізничної інфраструктури.
Через це поїзд №139/140 “Київ - Кам‘янець-Подільський” прямуватиме за зміненим маршрутом, однак компанія тимчасово призначила додаткові поїзди до Трускавця та Львова.
Також "Укрзалізниця" нещодавно запустила новий дитячий купейний вагон у складі потяга, який курсує за маршрутом Харків - Ужгород. Додамо, що такі вагони створені для комфорту дітей віком від 0 до 8 років та їхніх батьків.
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