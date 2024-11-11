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"Укрзалізниця" запускає спеціальний дитячий вагон: куди він курсуватиме і як купити квитки

Україна, Київ, Понеділок 11 листопада 2024 19:56
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"Укрзалізниця" запускає спеціальний дитячий вагон: куди він курсуватиме і як купити квитки Фото: Дитячий вагон (В’ячеслав Мадієвський "Укрінформ")
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" запускає новий дитячий купейний вагон у складі потяга, який курсує за маршрутом Харків – Ужгород. Такі вагони пристосовані для дітей віком від 0 до 8 років та їхніх батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

З 19 листопада у складі поїзда №17/18 Харків – Ужгород курсуватиме спеціальний дитячий купейний вагон. Вагони цього типу створені з урахуванням потреб дітей віком від 0 до 8 років та їхніх батьків, вони забезпечують максимально комфортні умови для подорожей.

Для найменших пасажирів у вагоні встановлені бізіборди, інтерактивні ігри, навчальні матеріали та тематичні купе з улюбленими персонажами – Іскорками суперсил. Безпеку забезпечують манеж для немовлят, дитячі поручні з м’якою оббивкою та протиударні накладки.

Квитки на цей вагон доступні виключно в мобільному застосунку "Укрзалізниці" з окремим маркуванням. Зазначимо, діти до 5 років можуть подорожувати залізничним транспортом в Україні безкоштовно й для них не потрібно купувати окремий квиток.

Раніше РБК-Україна писало, що діти до 6 років можуть подорожувати безоплатно без окремого місця та проїзного документа – без обмежень за кількістю поїздок і категоріями поїзда чи вагона. Дітям від 6 до 14 років надається знижка у розмірі 25% на квитки у пасажирських вагонах усіх категорій. Водночас усі діти до 14 років можуть подорожувати потягами лише в супроводі дорослих.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" в жовтні 2024 року перевезла 2,3 мільйона пасажирів – на 100 тисяч більше, ніж у вересні. Серед найпопулярніших рейсів – поїзд №128 "Запоріжжя - Львів" (53 тис. пасажирів), а також швидкісні поїзди №705/706 і №715/716 "Київ - Перемишль - Київ" (51 тис. і 48 тис. пасажирів відповідно). Найбільш затребуваним напрямком став маршрут "Львів - Київ - Львів", яким подорожувало 125 тисяч пасажирів.

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