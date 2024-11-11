"Укрзалізниця" запускає спеціальний дитячий вагон: куди він курсуватиме і як купити квитки

"Укрзалізниця" запускає новий дитячий купейний вагон у складі потяга, який курсує за маршрутом Харків – Ужгород. Такі вагони пристосовані для дітей віком від 0 до 8 років та їхніх батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю" .

З 19 листопада у складі поїзда №17/18 Харків – Ужгород курсуватиме спеціальний дитячий купейний вагон. Вагони цього типу створені з урахуванням потреб дітей віком від 0 до 8 років та їхніх батьків, вони забезпечують максимально комфортні умови для подорожей.

Для найменших пасажирів у вагоні встановлені бізіборди, інтерактивні ігри, навчальні матеріали та тематичні купе з улюбленими персонажами – Іскорками суперсил. Безпеку забезпечують манеж для немовлят, дитячі поручні з м’якою оббивкою та протиударні накладки.

Квитки на цей вагон доступні виключно в мобільному застосунку "Укрзалізниці" з окремим маркуванням. Зазначимо, діти до 5 років можуть подорожувати залізничним транспортом в Україні безкоштовно й для них не потрібно купувати окремий квиток.