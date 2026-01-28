"УЗ" вводить екстрені обмеження через обстріли: частину поїздів скасують, можливі затримки

В умовах зростаючих загроз обстрілів рухомого складу "Укрзалізниця" змушена вводити додаткові безпекові обмеження.

Деякі прямі сполучення тимчасово обмежуються, а замість них організовуються стикувальні маршрути, зокрема через приміські електрички або автобуси, щоб мінімізувати ризики для пасажирів і залізничників.

На окремих ділянках, особливо у прифронтових регіонах Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини, запроваджується особливий режим руху, через що можливі позапланові зупинки та затримки поїздів.

"Вчасність і швидкість важливі для нас, але безпека понад усе. Просимо пасажирів закладати додатковий час на пересадки та планувати поїздки з урахуванням можливих затримок", - наголосили в компанії.