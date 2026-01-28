UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

"УЗ" вводить екстрені обмеження через обстріли: частину поїздів скасують, можливі затримки

Фото: "Укрзалізниця" вводить нові обмеження руху та безпекові заходи через удари РФ (facebook.com.Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Козачук

Через зростання ворожих атак "Укрзалізниця" запроваджує тимчасові обмеження сполучень. Пасажирів попереджають про зміни маршрутів, можливі затримки та особливий режим руху у прифронтових регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

В умовах зростаючих загроз обстрілів рухомого складу "Укрзалізниця" змушена вводити додаткові безпекові обмеження.

Деякі прямі сполучення тимчасово обмежуються, а замість них організовуються стикувальні маршрути, зокрема через приміські електрички або автобуси, щоб мінімізувати ризики для пасажирів і залізничників.

На окремих ділянках, особливо у прифронтових регіонах Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини, запроваджується особливий режим руху, через що можливі позапланові зупинки та затримки поїздів.

"Вчасність і швидкість важливі для нас, але безпека понад усе. Просимо пасажирів закладати додатковий час на пересадки та планувати поїздки з урахуванням можливих затримок", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, що п’ятеро людей загинули внаслідок атаки російських дронів на пасажирський поїзд на Харківщині. Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Водночас "Укрзалізниця" повідомила про повне скасування низки поїздів і тимчасові зміни у графіку руху приміських маршрутів Харківської області. Пасажирів просять уважно стежити за оновленнями та враховувати коригування під час планування поїздок.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяРосійська ФедераціяХарківВійна в УкраїніАтака дронів