"УЗ" вводить екстрені обмеження через обстріли: частину поїздів скасують, можливі затримки

Через зростання ворожих атак "Укрзалізниця" запроваджує тимчасові обмеження сполучень. Пасажирів попереджають про зміни маршрутів, можливі затримки та особливий режим руху у прифронтових регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.
В умовах зростаючих загроз обстрілів рухомого складу "Укрзалізниця" змушена вводити додаткові безпекові обмеження.
Деякі прямі сполучення тимчасово обмежуються, а замість них організовуються стикувальні маршрути, зокрема через приміські електрички або автобуси, щоб мінімізувати ризики для пасажирів і залізничників.
На окремих ділянках, особливо у прифронтових регіонах Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини, запроваджується особливий режим руху, через що можливі позапланові зупинки та затримки поїздів.
"Вчасність і швидкість важливі для нас, але безпека понад усе. Просимо пасажирів закладати додатковий час на пересадки та планувати поїздки з урахуванням можливих затримок", - наголосили в компанії.
Нагадаємо, що п’ятеро людей загинули внаслідок атаки російських дронів на пасажирський поїзд на Харківщині. Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Водночас "Укрзалізниця" повідомила про повне скасування низки поїздів і тимчасові зміни у графіку руху приміських маршрутів Харківської області. Пасажирів просять уважно стежити за оновленнями та враховувати коригування під час планування поїздок.