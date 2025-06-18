УЗ втратить ринок контейнерних перевезень, якщо підвищить тарифи, - Maersk Ukraine
Після завершення війни в Україні очікується суттєве зростання обсягів імпортних перевезень, і це може стати драйвером розвитку вітчизняної логістики. Але якщо "Укрзалізниця" підвищить тарифи на ці види перевезень, вона ринок втратить.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генералього директора Maersk Ukraine Романа Колоянова.
За його словами, підвищення тарифів унеможливить конкуренцію залізниці з автотранспортом, особливо в інтермодальному сегменті. Адже навіть за чинними тарифами перевезення між портами великої Одеси та Києвом, залізниця програє в конкуренції з автотранспортом.
"Якщо тарифи ще підвищаться, то перевезення контейнерів залізницею припиниться. Тому що залізниця не зможе конкурувати з автотранспортом", – підкреслив Колоянов.
Особливе занепокоєння, на думку Колоянова, викликає можливий вплив підвищених тарифів на мережу "сухих портів", яка вже активно функціонує і використовується у логістичних ланцюжках Maersk - адже якщо залізниця буде підвищувати тарифи, то вся мережа втратить сенс.
"Ця ініціатива викликала обурення контейнерного ринку. Стандартні контейнери перевезення ніяк не конкурують з перевезенням зерна в хоперах, це стосується виключно спеціалізованих приватних залізничних контейнерів підвищеної місткості, що використовуються для перевезень зерна з України до ЄС. Але ініціатива УЗ може зашкодити перевезенню звичайних морських контейнерів. До того ж, вона суперечить стандарту нарахування тарифу на рівні вагону, а не тоннажу", – пояснив Колоянов.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" розглядає можливість збільшення вартості перевезень вантажів у контейнерах із вагою понад 26 тонн. Головна мета ініціативи - вирівняти вартість перевезень зернових вантажів у контейнерах та спеціалізованому рухомому складі (зерновозах).
Представники бізнесу виступили проти такої ініціативи і звернулися до віцепрем’єра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби із проханням не допустити здорожчання контейнерних перевезень.
Раніше також стало відомо, що "Укрзалізниця" хоче запровадити так звані диференційовані підвищуючі коефіцієнти до залізничних тарифів в українські порти. У ФРТУ заявили, що таке підвищення - це штучне вирівнювання умов конкуренції та втручання у економіку, яке відкриває шлях до корупції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.