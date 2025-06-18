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УЗ потеряет рынок контейнерных перевозок, если повысит тарифы, - Maersk Ukraine

Среда 18 июня 2025 12:25
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УЗ потеряет рынок контейнерных перевозок, если повысит тарифы, - Maersk Ukraine Фото: эксперт считает, что УЗ потеряет рынок контейнерных перевозок, если повысит тарифы (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Бойко

После завершения войны в Украине ожидается существенный рост объемов импортных перевозок, и это может стать драйвером развития отечественной логистики. Но если "Укрзализныця" повысит тарифы на эти виды перевозок, она рынок потеряет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генералього директора Maersk Ukraine Романа Колоянова.

По его словам, повышение тарифов сделает невозможным конкуренцию железной дороги с автотранспортом, особенно в интермодальном сегменте. Ведь даже по действующим тарифам перевозки между портами большой Одессы и Киевом, железная дорога проигрывает в конкуренции с автотранспортом.

"Если тарифы еще повысятся, то перевозка контейнеров по железной дороге прекратится. Потому что железная дорога не сможет конкурировать с автотранспортом", - подчеркнул Колоянов.

Особое беспокойство, по мнению Колоянова, вызывает возможное влияние повышенных тарифов на сеть "сухих портов", которая уже активно функционирует и используется в логистических цепочках Maersk - ведь если железная дорога будет повышать тарифы, то вся сеть потеряет смысл.

"Эта инициатива вызвала возмущение контейнерного рынка. Стандартные контейнеры перевозки никак не конкурируют с перевозкой зерна в хоперах, это касается исключительно специализированных частных железнодорожных контейнеров повышенной вместимости, используемых для перевозок зерна из Украины в ЕС. Но инициатива УЗ может навредить перевозке обычных морских контейнеров. К тому же, она противоречит стандарту начисления тарифа на уровне вагона, а не тоннажа", - пояснил Колоянов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" рассматривает возможность увеличения стоимости перевозок грузов в контейнерах с весом более 26 тонн. Главная цель инициативы - выровнять стоимость перевозок зерновых грузов в контейнерах и специализированном подвижном составе (зерновозах).

Представители бизнеса выступили против такой инициативы и обратились к вице-премьеру по восстановлению Украины - министру развития общин и территорий Алексею Кулебе с просьбой не допустить подорожания контейнерных перевозок.

Ранее также стало известно, что "Укрзализныця" хочет ввести так называемые дифференцированные повышающие коэффициенты к железнодорожным тарифам в украинские порты. В ФРТУ заявили, что такое повышение - это искусственное выравнивание условий конкуренции и вмешательство в экономику, которое открывает путь к коррупции.

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