ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Укрзализныця" возобновляет движение: когда и куда поедут поезда

Новости » Общество     27.05.2020 - 14:40
"Укрзализныця" возобновляет движение: когда и куда поедут поезда
Фото: прибытие поезда (РБК-Украина)

Также названы главные условия для пользования поездом

С 1 июня в Украине возобновляется работа железнодорожного сообщения. Уже сегодня можно купить билеты на поезда по 14 направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Куда поедут поезда

В настоящее время открыты следующие направления:

  • №721/722 Киев-Харьков,
  • №726/725 Киев-Харьков,
  • №763/764 Киев-Одесса,
  • №711/712 Киев-Константиновка,
  • №740/739 Киев-Кривой Рог,
  • №8/7 Одесса-Харьков,
  • №20/19 Лисичанск-Киев,
  • №53/54 Днепр-Одесса,
  • №63/64 Харьков-Киев,
  • №105/106 Киев-Одесса,
  • №791/792 Киев-Кременчуг,
  • №81/82 Харьков-Новоалексеевка,
  • №125/126 Киев-Константиновка,
  • №10/9 Киев-Мариуполь

Правила пользования поездами

Каждый пассажир должен быть в маске или респираторе. При посадке в вагон будут измерять температуру. А после каждого рейса будет произведена санобработка.

Условия возобновления работы поездов

Все поезда будут полупустые, то есть билеты продают только на 50% мест в транспорте. Исключение - поезд №7/8 Одесса-Харьков - там продается 100% мест. Также каждый проводник будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Цены на билеты

С сегодняшнего дня, 27 мая, по всей Украине возобновили работу касс на вокзале. Также можно купить билет онлайн. Согласно данным сайта "Укрзализныци", цены на билет в сидячем первом классе начинаются от 900 гривен, а во втором сидячем классе - от 400 гривен.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Укрзализныцябилеты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь