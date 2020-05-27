"Укрзализныця" возобновляет движение: когда и куда поедут поезда

Также названы главные условия для пользования поездом
С 1 июня в Украине возобновляется работа железнодорожного сообщения. Уже сегодня можно купить билеты на поезда по 14 направлениям.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
В настоящее время открыты следующие направления:
Каждый пассажир должен быть в маске или респираторе. При посадке в вагон будут измерять температуру. А после каждого рейса будет произведена санобработка.
Все поезда будут полупустые, то есть билеты продают только на 50% мест в транспорте. Исключение - поезд №7/8 Одесса-Харьков - там продается 100% мест. Также каждый проводник будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.
С сегодняшнего дня, 27 мая, по всей Украине возобновили работу касс на вокзале. Также можно купить билет онлайн. Согласно данным сайта "Укрзализныци", цены на билет в сидячем первом классе начинаются от 900 гривен, а во втором сидячем классе - от 400 гривен.
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Автор: Анастасия Рокитна