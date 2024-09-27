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УЗ восени запустить на маршрути нові вагони: як вони виглядатимуть

В Україні триває будівництво нових пасажирських вагонів (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

АТ "Укрзалізниця" системно працює над оновленням пасажирського рухомого складу, тож зараз триває будівництво чергової партії вагонів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Які вагони будуть в новій партії

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко розповів, що зараз триває будівництво 66 пасажирських вагонів, які виробляються в Україні.

"Перші вагони з цієї програми вийдуть на свої рейси вже цієї осені... Працюємо за розкладом", - уточнив посадовець і подякував уряду та прем'єр-міністру України Денису Шмигалю за підтримку.

Зазначається, що в новій партії будуть:

  • купейні вагони
  • вагони СВ (спальні вагони першого класу)
  • 4 вагони для осіб з інвалідністю
  • плацкартні вагони

Що буде в нових вагонах УЗ і як вони виглядатимуть

У прес-службі компанії розповіли, що всі вагони будуть мати вже базовий набір зручностей: 

  • кондиціонери
  • вакуумні туалети
  • сповивальні столики
  • якісне кероване освітлення
  • розетки
  • USB та Type-C порти
  • кавомашини
  • системи відеоспостереження

Уточнюється, що "Укрзалізниця" та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України планують й подальшу роботу над оновленням пасажирського парку, зокрема внаслідок:

  • закупівлі та модернізації пасажирських вагонів
  • придбання швидкісних поїздів

Допис прес-служби УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Wi-Fi у поїздах

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що після тривалого процесу з налаштування та тестування, "Укрзалізниця" запустила Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+.

У компанії пояснили, що впровадження нової послуги було одним із пріоритетних завдань, адже сьогодні людям важливо залишатися онлайн.

Читайте також, в яких саме поїздах "Укрзалізниці" є Wi-Fi.

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