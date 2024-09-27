УЗ восени запустить на маршрути нові вагони: як вони виглядатимуть

Які вагони будуть в новій партії

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко розповів, що зараз триває будівництво 66 пасажирських вагонів, які виробляються в Україні.

"Перші вагони з цієї програми вийдуть на свої рейси вже цієї осені... Працюємо за розкладом", - уточнив посадовець і подякував уряду та прем'єр-міністру України Денису Шмигалю за підтримку.

Зазначається, що в новій партії будуть:

купейні вагони

вагони СВ (спальні вагони першого класу)

4 вагони для осіб з інвалідністю

плацкартні вагони

Що буде в нових вагонах УЗ і як вони виглядатимуть

У прес-службі компанії розповіли, що всі вагони будуть мати вже базовий набір зручностей:

кондиціонери

вакуумні туалети

сповивальні столики

якісне кероване освітлення

розетки

USB та Type-C порти

кавомашини

системи відеоспостереження

Уточнюється, що "Укрзалізниця" та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України планують й подальшу роботу над оновленням пасажирського парку, зокрема внаслідок:

закупівлі та модернізації пасажирських вагонів

придбання швидкісних поїздів

Допис прес-служби УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)