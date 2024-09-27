УЗ восени запустить на маршрути нові вагони: як вони виглядатимуть

АТ "Укрзалізниця" системно працює над оновленням пасажирського рухомого складу, тож зараз триває будівництво чергової партії вагонів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко розповів, що зараз триває будівництво 66 пасажирських вагонів, які виробляються в Україні.
"Перші вагони з цієї програми вийдуть на свої рейси вже цієї осені... Працюємо за розкладом", - уточнив посадовець і подякував уряду та прем'єр-міністру України Денису Шмигалю за підтримку.
Зазначається, що в новій партії будуть:
У прес-службі компанії розповіли, що всі вагони будуть мати вже базовий набір зручностей:
Уточнюється, що "Укрзалізниця" та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України планують й подальшу роботу над оновленням пасажирського парку, зокрема внаслідок:
Допис прес-служби УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що після тривалого процесу з налаштування та тестування, "Укрзалізниця" запустила Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+.
У компанії пояснили, що впровадження нової послуги було одним із пріоритетних завдань, адже сьогодні людям важливо залишатися онлайн.
Читайте також, в яких саме поїздах "Укрзалізниці" є Wi-Fi.
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