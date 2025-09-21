UA

УЗ відновила рух низки поїздів після удару РФ: список маршрутів

ілюстративне фото: УЗ відновила рух низки поїздів після удару РФ (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Никончук Анастасія

З 21 вересня в Кіровоградській області відновлюється рух приміських поїздів. Пасажири зможуть знову скористатися низкою маршрутів, проте частина рейсів тимчасово залишиться призупиненою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниця: приміські поїзди" в мережі Telegram.

Згідно з офіційною інформацією, залізничні перевезення на кількох напрямках Кіровоградської області буде відновлено після чергової ворожої атаки на залізничну інфраструктуру. Серед відновлюваних рейсів:

  • №6332 Колосівка - Знам'янка

  • №6505, №6501, №6509 Знам'янка - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка

  • №6643 ім. Т. Шевченка - Миронівка

  • №6644 Миронівка - Квіткове

  • №6641 Квіткове - Миронівка

  • №6642 Миронівка - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка

  • №6506, №6508, №6502 ім. Т. Шевченка - Знам'янка

  • №6503 Знам'янка - Миронівка

  • №6510 Миронівка - Черкаси

  • №6553/6554 Черкаси - Знам'янка

  • №6331 Знам'янка - Помічна

  • №6592 ім. Т. Шевченка - Черкаси

  • №6591 Черкаси - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка

  • №6507 Знам'янка - Квіткове

  • №6504 Квіткове - Черкаси

  • №6551/6552 Черкаси - Знам'янка

  • №6333 Знам'янка - Колосівка

  • №6035/6036 Помічна - Знам'янка

  • №6043/6044 Знам'янка - Помічна

Призупинені рейси

Попри відновлення більшої частини маршрутів, пасажирам слід враховувати, що такі рейси тимчасово не курсуватимуть:

  • №6002 Знам'янка - П'ятихатки

  • №6001 П'ятихатки - Знам'янка

Залізничне відомство дякує пасажирам за розуміння та терпіння. Рекомендується заздалегідь перевіряти розклад і уточнювати актуальні зміни на офіційних ресурсах, щоб уникнути незручностей під час поїздок.

Атаки армії РФ по "Укрзалізниці"

Після масованих ударів російських військ у ніч на 17 вересня по енергетичних підстанціях рух пасажирських поїздів на одеському та дніпровському напрямках виявився порушеним.

"Укрзалізниця" повідомила, що окремі рейси були вимушено перенаправлені, а для забезпечення перевезень у роботу введено близько двадцяти резервних тепловозів. Частину потягів диспетчери зупиняють на безпечних ділянках поза зоною атак.

У компанії також наголосили, що підтримують зв'язок із закордонними залізничними службами для координації пересадок, очікування стикувальних поїздів і прискореного проходження кордону, особливо на напрямках через Холм і Перемишль.

Нагадуємо, що "Укрзалізниця" очікує, що у 2026 році її фінансові втрати перевищать 28 млрд грн, при цьому основним джерелом збитків залишаться пасажирські перевезення.

Зазначимо, що з липня російські війська почали активні масовані удари по залізничній інфраструктурі України, роблячи основною метою стратегічні вузлові станції. За словами керівництва "Укрзалізниці", дрони-камікадзе "Шахед" атакували Лозову, Синельникове, Козятин і низку інших об'єктів, що свідчить про прагнення окупантів паралізувати рух поїздів по всій країні.

