УЗ відновила рух низки поїздів після удару РФ: список маршрутів

Згідно з офіційною інформацією, залізничні перевезення на кількох напрямках Кіровоградської області буде відновлено після чергової ворожої атаки на залізничну інфраструктуру. Серед відновлюваних рейсів:

№6332 Колосівка - Знам'янка

№6505, №6501, №6509 Знам'янка - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка

№6643 ім. Т. Шевченка - Миронівка

№6644 Миронівка - Квіткове

№6641 Квіткове - Миронівка

№6642 Миронівка - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка

№6506, №6508, №6502 ім. Т. Шевченка - Знам'янка

№6503 Знам'янка - Миронівка

№6510 Миронівка - Черкаси

№6553/6554 Черкаси - Знам'янка

№6331 Знам'янка - Помічна

№6592 ім. Т. Шевченка - Черкаси

№6591 Черкаси - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка

№6507 Знам'янка - Квіткове

№6504 Квіткове - Черкаси

№6551/6552 Черкаси - Знам'янка

№6333 Знам'янка - Колосівка

№6035/6036 Помічна - Знам'янка

№6043/6044 Знам'янка - Помічна

Призупинені рейси

Попри відновлення більшої частини маршрутів, пасажирам слід враховувати, що такі рейси тимчасово не курсуватимуть:

№6002 Знам'янка - П'ятихатки

№6001 П'ятихатки - Знам'янка

Залізничне відомство дякує пасажирам за розуміння та терпіння. Рекомендується заздалегідь перевіряти розклад і уточнювати актуальні зміни на офіційних ресурсах, щоб уникнути незручностей під час поїздок.

Атаки армії РФ по "Укрзалізниці"

Після масованих ударів російських військ у ніч на 17 вересня по енергетичних підстанціях рух пасажирських поїздів на одеському та дніпровському напрямках виявився порушеним.

"Укрзалізниця" повідомила, що окремі рейси були вимушено перенаправлені, а для забезпечення перевезень у роботу введено близько двадцяти резервних тепловозів. Частину потягів диспетчери зупиняють на безпечних ділянках поза зоною атак.

У компанії також наголосили, що підтримують зв'язок із закордонними залізничними службами для координації пересадок, очікування стикувальних поїздів і прискореного проходження кордону, особливо на напрямках через Холм і Перемишль.