УЗ возобновила движение ряда поездов после удара РФ: список маршрутов

Согласно официальной информации, железнодорожные перевозки на нескольких направлениях Кировоградской области будут восстановлены после очередной вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру. Среди возобновляемых рейсов:

№6332 Колосовка – Знаменка

№6505, №6501, №6509 Знаменка – им. Т. Шевченко

№6643 им. Т. Шевченко – Мироновка

№6644 Мироновка – Цветочное

№6641 Цветочное – Мироновка

№6642 Мироновка – им. Т. Шевченко

№6506, №6508, №6502 им. Т. Шевченко – Знаменка

№6503 Знаменка – Мироновка

№6510 Мироновка – Черкассы

№6553/6554 Черкассы – Знаменка

№6331 Знаменка – Помощная

№6592 им. Т. Шевченко – Черкассы

№6591 Черкассы – им. Т. Шевченко

№6507 Знаменка – Цветочное

№6504 Цветочное – Черкассы

№6551/6552 Черкассы – Знаменка

№6333 Знаменка – Колосовка

№6035/6036 Помощная – Знаменка

№6043/6044 Знаменка – Помощная

Приостановленные рейсы

Несмотря на восстановление большей части маршрутов, пассажирам следует учитывать, что следующие рейсы временно не будут курсировать:

№6002 Знаменка – Пятихатки

№6001 Пятихатки – Знаменка

Железнодорожное ведомство благодарит пассажиров за понимание и терпение. Рекомендуется заранее проверять расписание и уточнять актуальные изменения на официальных ресурсах, чтобы избежать неудобств при поездках.

Атаки армии РФ по "Укрзализныце"

После массированных ударов российских войск в ночь на 17 сентября по энергетическим подстанциям движение пассажирских поездов на одесском и днепровском направлениях оказалось нарушено.

"Укрзализныця" сообщила, что отдельные рейсы были вынужденно перенаправлены, а для обеспечения перевозок в работу введено около двадцати резервных тепловозов. Часть составов диспетчеры останавливают на безопасных участках вне зоны атак.

В компании также подчеркнули, что поддерживают связь с зарубежными железнодорожными службами для координации пересадок, ожидания стыковочных поездов и ускоренного прохождения границы, особенно на направлениях через Хелм и Перемышль.