УЗ возобновила движение ряда поездов после удара РФ: список маршрутов

С 21 сентября в Кировоградской области возобновляется движение пригородных поездов. Пассажиры смогут вновь воспользоваться рядом маршрутов, однако часть рейсов временно останется приостановленной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныця: пригородные поезда" в сети Telegram.
Согласно официальной информации, железнодорожные перевозки на нескольких направлениях Кировоградской области будут восстановлены после очередной вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру. Среди возобновляемых рейсов:
№6332 Колосовка – Знаменка
№6505, №6501, №6509 Знаменка – им. Т. Шевченко
№6643 им. Т. Шевченко – Мироновка
№6644 Мироновка – Цветочное
№6641 Цветочное – Мироновка
№6642 Мироновка – им. Т. Шевченко
№6506, №6508, №6502 им. Т. Шевченко – Знаменка
№6503 Знаменка – Мироновка
№6510 Мироновка – Черкассы
№6553/6554 Черкассы – Знаменка
№6331 Знаменка – Помощная
№6592 им. Т. Шевченко – Черкассы
№6591 Черкассы – им. Т. Шевченко
№6507 Знаменка – Цветочное
№6504 Цветочное – Черкассы
№6551/6552 Черкассы – Знаменка
№6333 Знаменка – Колосовка
№6035/6036 Помощная – Знаменка
№6043/6044 Знаменка – Помощная
Несмотря на восстановление большей части маршрутов, пассажирам следует учитывать, что следующие рейсы временно не будут курсировать:
№6002 Знаменка – Пятихатки
№6001 Пятихатки – Знаменка
Железнодорожное ведомство благодарит пассажиров за понимание и терпение. Рекомендуется заранее проверять расписание и уточнять актуальные изменения на официальных ресурсах, чтобы избежать неудобств при поездках.
После массированных ударов российских войск в ночь на 17 сентября по энергетическим подстанциям движение пассажирских поездов на одесском и днепровском направлениях оказалось нарушено.
"Укрзализныця" сообщила, что отдельные рейсы были вынужденно перенаправлены, а для обеспечения перевозок в работу введено около двадцати резервных тепловозов. Часть составов диспетчеры останавливают на безопасных участках вне зоны атак.
В компании также подчеркнули, что поддерживают связь с зарубежными железнодорожными службами для координации пересадок, ожидания стыковочных поездов и ускоренного прохождения границы, особенно на направлениях через Хелм и Перемышль.
Напоминаем, что "Укрзалізниця" ожидает, что в 2026 году ее финансовые потери превысят 28 млрд грн, при этом основным источником убытков останутся пассажирские перевозки.
Отметим, что с июля российские войска начали активные массированные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, делая основной целью стратегические узловые станции. По словам руководства "Укрзализныци", дроны-камикадзе "Шахед" атаковали Лозовую, Синельниково, Козятин и ряд других объектов, что свидетельствует о стремлении оккупантов парализовать движение поездов по всей стране.