УЗ відновила рух низки поїздів після удару РФ: список маршрутів
З 21 вересня в Кіровоградській області відновлюється рух приміських поїздів. Пасажири зможуть знову скористатися низкою маршрутів, проте частина рейсів тимчасово залишиться призупиненою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниця: приміські поїзди" в мережі Telegram.
Згідно з офіційною інформацією, залізничні перевезення на кількох напрямках Кіровоградської області буде відновлено після чергової ворожої атаки на залізничну інфраструктуру. Серед відновлюваних рейсів:
№6332 Колосівка - Знам'янка
№6505, №6501, №6509 Знам'янка - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка
№6643 ім. Т. Шевченка - Миронівка
№6644 Миронівка - Квіткове
№6641 Квіткове - Миронівка
№6642 Миронівка - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка
№6506, №6508, №6502 ім. Т. Шевченка - Знам'янка
№6503 Знам'янка - Миронівка
№6510 Миронівка - Черкаси
№6553/6554 Черкаси - Знам'янка
№6331 Знам'янка - Помічна
№6592 ім. Т. Шевченка - Черкаси
№6591 Черкаси - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка
№6507 Знам'янка - Квіткове
№6504 Квіткове - Черкаси
№6551/6552 Черкаси - Знам'янка
№6333 Знам'янка - Колосівка
№6035/6036 Помічна - Знам'янка
№6043/6044 Знам'янка - Помічна
Призупинені рейси
Попри відновлення більшої частини маршрутів, пасажирам слід враховувати, що такі рейси тимчасово не курсуватимуть:
№6002 Знам'янка - П'ятихатки
№6001 П'ятихатки - Знам'янка
Залізничне відомство дякує пасажирам за розуміння та терпіння. Рекомендується заздалегідь перевіряти розклад і уточнювати актуальні зміни на офіційних ресурсах, щоб уникнути незручностей під час поїздок.
Атаки армії РФ по "Укрзалізниці"
Після масованих ударів російських військ у ніч на 17 вересня по енергетичних підстанціях рух пасажирських поїздів на одеському та дніпровському напрямках виявився порушеним.
"Укрзалізниця" повідомила, що окремі рейси були вимушено перенаправлені, а для забезпечення перевезень у роботу введено близько двадцяти резервних тепловозів. Частину потягів диспетчери зупиняють на безпечних ділянках поза зоною атак.
У компанії також наголосили, що підтримують зв'язок із закордонними залізничними службами для координації пересадок, очікування стикувальних поїздів і прискореного проходження кордону, особливо на напрямках через Холм і Перемишль.
Нагадуємо, що "Укрзалізниця" очікує, що у 2026 році її фінансові втрати перевищать 28 млрд грн, при цьому основним джерелом збитків залишаться пасажирські перевезення.
Зазначимо, що з липня російські війська почали активні масовані удари по залізничній інфраструктурі України, роблячи основною метою стратегічні вузлові станції. За словами керівництва "Укрзалізниці", дрони-камікадзе "Шахед" атакували Лозову, Синельникове, Козятин і низку інших об'єктів, що свідчить про прагнення окупантів паралізувати рух поїздів по всій країні.