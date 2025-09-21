ua en ru
УЗ возобновила движение ряда поездов после удара РФ: список маршрутов

Украина, Кропивницкий, Воскресенье 21 сентября 2025 07:35
УЗ возобновила движение ряда поездов после удара РФ: список маршрутов иллюстративное фото: УЗ возобновила движение ряда поездов после удара РФ (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Никончук Анастасия

С 21 сентября в Кировоградской области возобновляется движение пригородных поездов. Пассажиры смогут вновь воспользоваться рядом маршрутов, однако часть рейсов временно останется приостановленной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныця: пригородные поезда" в сети Telegram.

Согласно официальной информации, железнодорожные перевозки на нескольких направлениях Кировоградской области будут восстановлены после очередной вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру. Среди возобновляемых рейсов:

  • №6332 Колосовка – Знаменка

  • №6505, №6501, №6509 Знаменка – им. Т. Шевченко

  • №6643 им. Т. Шевченко – Мироновка

  • №6644 Мироновка – Цветочное

  • №6641 Цветочное – Мироновка

  • №6642 Мироновка – им. Т. Шевченко

  • №6506, №6508, №6502 им. Т. Шевченко – Знаменка

  • №6503 Знаменка – Мироновка

  • №6510 Мироновка – Черкассы

  • №6553/6554 Черкассы – Знаменка

  • №6331 Знаменка – Помощная

  • №6592 им. Т. Шевченко – Черкассы

  • №6591 Черкассы – им. Т. Шевченко

  • №6507 Знаменка – Цветочное

  • №6504 Цветочное – Черкассы

  • №6551/6552 Черкассы – Знаменка

  • №6333 Знаменка – Колосовка

  • №6035/6036 Помощная – Знаменка

  • №6043/6044 Знаменка – Помощная

Приостановленные рейсы

Несмотря на восстановление большей части маршрутов, пассажирам следует учитывать, что следующие рейсы временно не будут курсировать:

  • №6002 Знаменка – Пятихатки

  • №6001 Пятихатки – Знаменка

Железнодорожное ведомство благодарит пассажиров за понимание и терпение. Рекомендуется заранее проверять расписание и уточнять актуальные изменения на официальных ресурсах, чтобы избежать неудобств при поездках.

Атаки армии РФ по "Укрзализныце"

После массированных ударов российских войск в ночь на 17 сентября по энергетическим подстанциям движение пассажирских поездов на одесском и днепровском направлениях оказалось нарушено.

"Укрзализныця" сообщила, что отдельные рейсы были вынужденно перенаправлены, а для обеспечения перевозок в работу введено около двадцати резервных тепловозов. Часть составов диспетчеры останавливают на безопасных участках вне зоны атак.

В компании также подчеркнули, что поддерживают связь с зарубежными железнодорожными службами для координации пересадок, ожидания стыковочных поездов и ускоренного прохождения границы, особенно на направлениях через Хелм и Перемышль.

Напоминаем, что "Укрзалізниця" ожидает, что в 2026 году ее финансовые потери превысят 28 млрд грн, при этом основным источником убытков останутся пассажирские перевозки.

Отметим, что с июля российские войска начали активные массированные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, делая основной целью стратегические узловые станции. По словам руководства "Укрзализныци", дроны-камикадзе "Шахед" атаковали Лозовую, Синельниково, Козятин и ряд других объектов, что свидетельствует о стремлении оккупантов парализовать движение поездов по всей стране.

