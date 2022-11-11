УЗ открыла продажу билетов на два новых рейса: подробности
В пятницу, 11 ноября, стало известно об открытии продажи билетов на два анонсированных ранее рейса. Поезда будут двигаться из Ужгорода в Ковель и из Харькова в Умань.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Укрзализныци".
График поезда №266/265 Ужгород - Ковель будет следующим:
- Будет отправляться с 17 ноября по нечетным числам из Ужгорода в 21:20 В Ковель прибывать в 13:50;
- В обратном направлении из Ковеля поезд будет отправляться с 18 ноября по четным числам в 14:58. В Ужгород будет прибывать в 06:52.
График поезда №65/66 Харьков - Умань (через Днепр) будет следующим:
- Будет отправляться из Харькова с 17 ноября по нечетным числам в 17:49. Будет прибывать в Умань в 9:30.
- В обратном направлении из Умани поезд будет отправляться по парным в 17:40. Будет прибывать в Харьков в 9:51.
Билеты уже доступны на сайте, в приложении Укрзализныци и в чат-ботах.
Напомним, что АО "Укрзализныця" с 10 ноября переводит полностью в онлайн продажу билетов на самый популярный поезд №67/68 Киев-Варшава, чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.
Также Украина и Румыния возобновляют железнодорожное сообщение на участке Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй. "Укрзализныця" уже осуществила первый пробный заезд по данному направлению.
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