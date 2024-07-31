УЗ від завтра збільшить кількість жіночих купе: список рейсів

"Укрзалізниця" розширить кількість поїздів із жіночими купе. Від завтра, 1 серпня, вони стануть доступні на чотирьох рейсах далекого сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укрзалізниці".
З 1 серпня жіночі купе з'являться на наступних рейсах:
"Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом - цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось із інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток", - пише УЗ.
В УЗ також нагадали, що посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.
Серед інших рейсів, в яких доступні жіночі купе:
"Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку "Укрзалізниці", де такі місця мають відповідну позначку. Бажаємо нашим пасажиркам приємних подорожей та виключно гарних вражень від поїздок", - відзначає УЗ.
У травні 2023 року на сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція, що пропонувала ввести окремі вагони для жінок в поїздах "Укрзалізниці". Після цього голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк звернулася до УЗ з ініціативою щодо реалізації пілотного проєкту з жіночими купе.
У червні того ж року було оголошено про запуск перших жіночих купе на чотирьох напрямках: Київ - Ужгород, Дніпро - Трускавець, Київ - Кривий Ріг, Харків - Ясіня.
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