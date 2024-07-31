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УЗ від завтра збільшить кількість жіночих купе: список рейсів

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" розширить кількість поїздів із жіночими купе. Від завтра, 1 серпня, вони стануть доступні на чотирьох рейсах далекого сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укрзалізниці".

З 1 серпня жіночі купе з'являться на наступних рейсах: 

  • № 1/2 Харків - Івано-Франківськ.
  • № 5/6 Запоріжжя - Ясіня;
  •  № 43/44 Черкаси - Івано-Франківськ;
  • ⁠№ 95/96 Київ - Рахів.

"Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом - цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось із інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток", - пише УЗ. 

В УЗ також нагадали, що посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. 

Серед інших рейсів, в яких доступні жіночі купе: 

  • ⁠№15/16 Харків - Ясіня;
  • ⁠№17/18 Харків - Ужгород;
  • №26/236 Одеса - Ясіня;
  • №3/4 Запоріжжя - Ужгород;
  • №41/42 Дніпро - Трускавець;
  •  №29/30 Київ - Ужгород;
  • №81/82 Київ - Ужгород;
  • №75/76 Київ - Кривий Ріг.

"Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку "Укрзалізниці", де такі місця мають відповідну позначку. Бажаємо нашим пасажиркам приємних подорожей та виключно гарних вражень від поїздок", - відзначає УЗ. 

Жіночі купе 

У травні 2023 року на сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція, що пропонувала ввести окремі вагони для жінок в поїздах "Укрзалізниці". Після цього голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк звернулася до УЗ з ініціативою щодо реалізації пілотного проєкту з жіночими купе.

У червні того ж року було оголошено про запуск перших жіночих купе на чотирьох напрямках: Київ - Ужгород, Дніпро - Трускавець, Київ - Кривий Ріг, Харків - Ясіня.

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Укрзалізниця