УЗ с завтрашнего дня увеличит количество женских купе: список рейсов

"Укрзалізниця" расширит количество поездов с женскими купе. Завтра, 1 августа, они станут доступны на четырех рейсах дальнего следования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрзализныци".
С 1 августа женские купе появятся на следующих рейсах:
"Также на поезда с женскими купе доступен мониторинг билетов с автовыкупом - этот механизм дает возможность выхватить билеты из системы для пассажира автоматически, как только кто-то из других пассажиров, например, вернет свой билет", - пишет УЗ.
В УЗ также напомнили, что посадка в женские купе доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.
Среди других рейсов, в которых доступны женские купе:
"Приобретение билетов в женские купе доступно исключительно в приложении "Укрзализныци", где такие места имеют соответствующую отметку. Желаем нашим пассажиркам приятных путешествий и исключительно хороших впечатлений от поездок», - отмечает УЗ.
В мае 2023 года на сайте Кабинета министров Украины появилась петиция, которая предлагала ввести отдельные вагоны для женщин в поездах "Укрзализныци". После этого глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк обратилась к УЗ с инициативой по реализации пилотного проекта с женскими купе.
В июне того же года было объявлено о запуске первых женских купе на четырех направлениях: Киев - Ужгород, Днепр - Трускавец, Киев - Кривой Рог, Харьков - Ясиня.
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