УЗ вернет деньги за билеты на отмененные поезда

"Укрзализныця" с 18 марта приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение из-за карантина в Украине, билеты на отмененные поезда можно вернуть в течение месяца. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

По его словам, последние рейсы поезда выполнят по графикам следования 17 марта.

"Укрзализныця", начиная с 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем). Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы - без взимания дополнительных сборов", - сообщил Криклий.

Также министр отметил, что УЗ продлила срок возврата билетов до 1 месяца от даты отправки отмененного поезда. Билеты купленные через интернет можно вернуть используя онлайн сервисы.

При этом грузовые железнодорожные перевозки продолжат осуществляться.

Напомним, Кабинет министров принял решение об усилении карантинных мер в Украине. В частности, 18 марта будут приостановлены все железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки в стране, закрывается метро, а также запрещена перевозка более 10 пассажиров в автобусах, троллейбуса, трамваях и маршрутках. Кроме этого буду закрыты все общественные объекты, кроме продуктовых магазинов.