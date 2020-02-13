УЗ запускает дополнительный поезд из Киева в Харьков

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дополнительный поезд будет курсировать до 15 марта

"Укрзализныця" увеличит периодичность курсирования скоростного поезда "Интерсити+" №720/719 Киев-Харьков-Киев в феврале и марте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Сообщается, что из Киева поезд будет отправляться 15, 18, 22, 25, 29 февраля и 3, 7, 10, 14 марта. А из Харькова, соответственно - 16, 19, 23, 26 февраля и 1, 4, 8, 11 и 15 марта.

Таким образом, с 15 февраля по 15 марта поезд "Интерсити+" №720/719 будет курсировать ежедневно.

"Поезд №720 Киев-Харьков отправляется из Киева в 18:30 и прибывает в Харьков в 23:36. В обратном направлении из Харькова поезд №719 отправляется в 05:56 и прибывает в Киев в 11:08", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в харьковском направлении курсируют еще три скоростные поезда "Интерсити+" - №722/721, №724/723 и №726/725.

Напомним, ранее "Укрзализныця" увеличила периодичность курсирования поезда Киев-Тернополь.

Также РБК-Украина сообщало, что в течение 2019 года "Укрзализныця" перевезла в страны Европейского союза и обратно 942,1 тыс. пассажиров, что на 14,9% выше показателей 2018 года. Самым популярным в 2019 году стал маршрут "Киев-Перемышль".