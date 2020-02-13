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УЗ запускає додатковий поїзд з Києва до Харкова

Новини » Інфраструктура     13.02.2020 - 15:37
УЗ запускає додатковий поїзд з Києва до Харкова
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Додатковий поїзд курсуватиме до 15 березня

"Укрзалізниця" збільшить періодичність курсування швидкісного поїзду Інтерсіті+ №720/719 Київ-Харків-Київ в лютому і березні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Повідомляється, що з Києва поїзд відправлятиметься 15, 18, 22, 25, 29 лютого та 3, 7, 10, 14 березня. А з Харкова, відповідно - 16, 19, 23, 26 лютого та 1, 4, 8, 11 та 15 березня.

Таким чином, з 15 лютого по 15 березня поїзд Інтерсіті+ №720/719 курсуватиме щоденно.

"Поїзд № 720 Київ-Харків відправляється з Києва о 18:30 та прибуває до Харкова о 23:36. У зворотному напрямку з Харкова поїзд № 719 вирушає о 05:56 та прибуває до Києва о 11:08", - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці також нагадали, що у харківському напрямку курсують ще три швидкісні поїзди Інтерсіті+ - № 722/721, № 724/723 та № 726/725.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" збільшила періодичність курсування поїзду Київ-Тернопіль.

Також РБК-Україна повідомляло, що протягом 2019 року "Укрзалізниця" перевезла в країни Європейського союзу і назад 942,1 тис. пасажирів, що на 14,9% вище показників 2018 року. Найпопулярнішим у 2019 році став маршрут "Київ-Перемишль".

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