УЗ отчиталась о росте пассажиропотока в страны Евросоюза

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Самым популярным в 2019 году стал маршрут "Киев-Перемышль"

На протяжении 2019 года "Укрзализныця" перевезла в страны Европейского союза и обратно 942,1 тысяч пассажиров, что на 14,9% выше показателей 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Сообщается, что самым популярным стал маршрут "Киев-Перемышль".

"В частности, поездами № 715/716 и № 705/706, которые курсируют из Киева в Перемышль, в прошлом году туда и обратно путешествовало более 482 тыс. пассажиров. Среди других популярных поездов № 67/68 Киев - Варшава - Киев, который выбрали 61 тыс. пассажиров, № 35/36 Одесса - Перемышль - Одесса (59 тыс. Пассажиров) и № 31/32 Киев - Рига (24 тыс. Пассажиров)", - сообщили в УЗ.

Ранее РБК-Украина писало, что начиная с 23 января поезд "Интерсити" №747 сообщением Киев-Тернополь будет курсировать с большей периодичностью. Поезд будет курсировать ежедневно, а не через день. Изменения в расписании позволят улучшить сообщение между Тернополем и Киевом и обеспечить удобную пересадку на внутренние и международные маршруты.

Также сообщалось, что 7 января в работе поезда украинского производства, который следует из Киева до аэропорта "Борисполь", произошел сбой. Поезд около 13:30 сделал вынужденную остановку возле станции Демеевская. Пассажиры были пересажены в другой подвижной состав и доставлены в аэропорт.