УЗ увеличила периодичность поезда "Интерсити" Киев-Тернополь

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Поезд будет курсировать ежедневно с 23 января

Начиная с 23 января поезд "Интерсити" №747 сообщением Киев-Тернополь будет курсировать с большей периодичностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

По данным УЗ, с 23 января поезд №747 Киев-Тернополь будет курсировать ежедневно, а не через день. Изменения в расписании позволят улучшить сообщение между Тернополем и Киевом и обеспечить удобную пересадку на внутренние и международные маршруты.

"Скоростной поезд Интерсити №747 отправляется из Киева в 16:41 и прибывает в Тернополь в 22:42. В обратном направлении из Тернополя он отправляется 04:04 и прибывает в Киев в 10:03. Остановки предусмотрены на станциях Волочиск, Хмельницкий, Деражня, Гнивань. Винница, Калиновка-1 и Казатин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 января в работе поезда украинского производства, который следует из Киева до аэропорта "Борисполь", произошел сбой. Поезд около 13:30 сделал вынужденную остановку возле станции Демеевская. Пассажиры были пересажены в другой подвижной состав и доставлены в аэропорт.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря "Укрзализныця" запустила новый дизельный поезд украинского производства на маршруте Киев - аэропорт "Борисполь". В составе поезда 3 вагона - это 170 мест для сидения, а с учетом стоячих пассажиров - 470 мест.