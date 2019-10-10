УЗ увеличила сроки продажи билетов на поезда восточного направления

АО "Укрзализныця" увеличила сроки продажи билетов на поезда, курсирующие в Луганскую и Донецкую области, с 30 до 45 дней. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, сроки приобретения увеличены на 16 поездов, кроме скоростного поезда Интерсити+ № 712/711 Киев - Константиновка.

В частности, за 45 суток до отправления можно приобрести билеты на следующие поезда:

№ 10/9 Киев - Мариуполь,

№ 20/19 Киев - Лисичанск,

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск,

№ 70/69 Львов - Мариуполь,

№ 84/83 Киев - Мариуполь,

№ 92/91 Одесса - Константиновка,

№ 96/95 Мариуполь - Харьков, Бахмут,

№ 116/136 - 135/115 Киев - Бердянск, Покровск,

№ 124/123 Киев - Константиновка,

№ 126/125 Киев - Константиновка,

№ 138/137 Хмельницкий - Лисичанск,

№ 140/139 Днепр - Лисичанск,

№ 142/141 Львов - Бахмут,

№ 142/141 Одесса - Мариуполь,

№ 205/206 Покровск - Харьков,

№ 215/216 Покровск - Новоалексеевка

Напомним, с 8 июля 2019 года АО "Укрзализныця" увеличила сроки предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты отправления.

Как сообщало РБК-Украина, за 2018 год "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки дважды - на 12% в мае и 12% в октябре.