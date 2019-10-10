УЗ увеличила сроки продажи билетов на поезда восточного направления

Билеты можно приобрести за 45 дней до отправления
АО "Укрзализныця" увеличила сроки продажи билетов на поезда, курсирующие в Луганскую и Донецкую области, с 30 до 45 дней. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным пресс-службы, сроки приобретения увеличены на 16 поездов, кроме скоростного поезда Интерсити+ № 712/711 Киев - Константиновка.
В частности, за 45 суток до отправления можно приобрести билеты на следующие поезда:
Напомним, с 8 июля 2019 года АО "Укрзализныця" увеличила сроки предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты отправления.
Как сообщало РБК-Украина, за 2018 год "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки дважды - на 12% в мае и 12% в октябре.