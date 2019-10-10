ru
ua

УЗ увеличила сроки продажи билетов на поезда восточного направления

Новости » Общество   

Билеты можно приобрести за 45 дней до отправления

АО "Укрзализныця" увеличила сроки продажи билетов на поезда, курсирующие в Луганскую и Донецкую области, с 30 до 45 дней. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, сроки приобретения увеличены на 16 поездов, кроме скоростного поезда Интерсити+ № 712/711 Киев - Константиновка.

В частности, за 45 суток до отправления можно приобрести билеты на следующие поезда:

  • № 10/9 Киев - Мариуполь,
  • № 20/19 Киев - Лисичанск,
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск,
  • № 70/69 Львов - Мариуполь,
  • № 84/83 Киев - Мариуполь,
  • № 92/91 Одесса - Константиновка,
  • № 96/95 Мариуполь - Харьков, Бахмут,
  • № 116/136 - 135/115 Киев - Бердянск, Покровск,
  • № 124/123 Киев - Константиновка,
  • № 126/125 Киев - Константиновка,
  • № 138/137 Хмельницкий - Лисичанск,
  • № 140/139 Днепр - Лисичанск,
  • № 142/141 Львов - Бахмут,
  • № 142/141 Одесса - Мариуполь,
  • № 205/206 Покровск - Харьков,
  • № 215/216 Покровск - Новоалексеевка

Напомним, с 8 июля 2019 года АО "Укрзализныця" увеличила сроки предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты отправления.

Как сообщало РБК-Украина, за 2018 год "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки дважды - на 12% в мае и 12% в октябре.

Рада отправила на доработку ветированный Зеленским закон о "Пласте" Русскоязычные школы перейдут на украинский язык со следующего года, - МОН
Читать все новости