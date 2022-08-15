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На вокзале в Харькове установят металлоискатели и не только: новые правила от УЗ

Фото: УЗ усилит меры безопасности на харьковском вокзале (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" усилит меры безопасности на железнодорожном вокзале Харькова. Попасть на вокзал будет можно только через центральный вход.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"С завтрашнего дня на вокзале заработает установлена комплексная система досмотра багажа пассажиров, которая включает в себя 2 стационарные металлоискатели, 2 рентгено-телевизионные интроскопы, ручные металлодетекторы", - пишет пресс-служба УЗ.

Пассажиров просят прибывать на вокзал минимум за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти осмотр багажа.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Укрзализныця запускает собственное мобильное приложение, где пользователи имеют возможность приобрести билеты.

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УкрзализныцяХарьков