На вокзалі в Харкові встановлять металошукачі і не тільки: нові правила від УЗ

"Укрзалізниця" посилить заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова. Потрапити на вокзал буде можна лише через центральний вхід.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
"Відзавтра на вокзалі запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі, 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори", - пише пресслужба УЗ.
Пасажирів просять прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки потягу, аби встигнути пройти огляд багажу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Укрзалізниця запускає власний мобільний додаток, де користувачі мають можливість придбати квитки.
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