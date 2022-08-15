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На вокзалі в Харкові встановлять металошукачі і не тільки: нові правила від УЗ

Фото: УЗ посилить заходи безпеки на харківському вокзалі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" посилить заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова. Потрапити на вокзал буде можна лише через центральний вхід.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Відзавтра на вокзалі запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі, 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори", - пише пресслужба УЗ.

Пасажирів просять прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки потягу, аби встигнути пройти огляд багажу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Укрзалізниця запускає власний мобільний додаток, де користувачі мають можливість придбати квитки.

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