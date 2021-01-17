ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Не только оригинал паспорта: УЗ упростит идентификацию пассажиров и займется багажом

Украина, Воскресенье 17 января 2021 12:25
Не только оригинал паспорта: УЗ упростит идентификацию пассажиров и займется багажом
Фото: "Укрзализныця" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Акционерное общество "Укрзализныця" хочет упростить требования к необходимым для посадки в вагон документам. При этом провоз багажа будут контролировать сильнее.

Об этом заявил глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, решение об упрощении требований к документам примут в ближайшее время.

"Мы будем говорить о том, что "Дия" будет действовать, ксерокопия документа тоже будет достаточным основанием для допуска пассажира в вагон", - сказал он.

Жмак отметил, что осуществление контроля за перевозкой багажа входит в обязанности проводника. К тому же за соблюдение этой нормы ответственен и начальник поезда.

"Сейчас мы будем уделять больше внимания тому, чтобы действующие нормы выполнялись. Потому что провоз неоплаченного багажа также наносит нам ущерб", - подытожил глава УЗ.

Напомним, в УЗ заявили, что стоимость билетов на пассажирские перевозки снижаться не может. Жмак подчеркнул, что на фоне инфляции и изменения курса доллара индексация тарифов не проводилась с 2018 года.

Как писало РБК-Украина, "Укрзализныця" запускает продажи билетов через популярные мессенджеры. В частности, из Viber и Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Укрзализныцядокументы

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь