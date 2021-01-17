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Не тільки оригінал паспорта: УЗ спростить ідентифікацію пасажирів і займеться багажем

Україна, Неділя 17 січня 2021 12:25
Не тільки оригінал паспорта: УЗ спростить ідентифікацію пасажирів і займеться багажем
Фото: "Укрзалізниця" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" хоче спростити вимоги до необхідних для посадки у вагон документів. При цьому провезення багажу будуть контролювати сильніше.

Про це заявив глава компанії Володимир Жмак в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, рішення про спрощення вимог до документів приймуть уже найближчим часом.

"Ми будемо говорити про те, що "Дія" буде діяти, ксерокопія документа теж буде достатньою підставою для допуску пасажира у вагон", - сказав він.

Жмак зазначив, що здійснення контролю за перевезенням багажу входить в обов'язки провідника. До того ж за дотримання цієї норми відповідальний і начальник поїзда.

"Зараз ми будемо приділяти більше уваги тому, щоб чинні норми виконувалися. Тому що провезення неоплаченого багажу також завдає нам збитків", - підсумував глава УЗ.

Нагадаємо, в УЗ заявили, що вартість квитків на пасажирські перевезення знижуватися не може. Жмак підкреслив, що на тлі інфляції та зміни курсу долара індексація тарифів не проводилася з 2018 року.

Як писало РБК-Україна, "Укрзалізниця" запускає продаж квитків через популярні месенджери. Зокрема, через Viber і Telegram.

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