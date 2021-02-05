УЗ тратит миллиарды на земельный налог и на перевозки льготников, - экс-министр

"Укрзализныця" платит миллиарды гривен земельного налога и не получает дотаций за льготные пассажирские перевозки. Такого нет ни в одной западной стране, ситуацию нужно менять.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, УЗ ежегодно платит миллиарды гривен налога на землю под железнодорожным полотном, и это является уникальным изобретением Украины, ведь такого налога не существует ни в одной стране мира.

"Есть стратегические компании, которые не могут платить стандартные налоги, потому что они выполняют, в том числе и социальную функцию. Я напомню, что, кроме того, что "Укрзализныця" вынуждена была заплатить почти 4 миллиарда (налога на землю, - ред.) в прошлом году, да, кроме того, она еще не получила несколько миллиардов гривен компенсации за перевозку льготных категорий населения, которые должны были поступить, в том числе из местных бюджетов. Поэтому фактически это двойная нагрузка", - пояснил Омелян.

По его мнению, центральная и местная власть вместе должны решить вопрос льготных пассажирских перевозок, от которых УЗ понесет существенных убытков и судьбу налога на землю под железнодорожным полотном.

"Пассажирские перевозки являются дотационными. И должно быть совмещено со стороны городов, ОТГ, государства и "Укрзализныци" в развитие пассажирского железнодорожного сообщения. И тогда можно сконструировать формулу, мы полностью отменяем земельный налог, мы направляем его исключительно на модернизацию вагонов и пассажирских поездов, электричек, мы находим другую формулировку. То есть, оставляем налог, но условно тогда софинансирование со стороны местных бюджетов и государства минимум 20 миллиардов гривен в год", - предложил Емельян.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что министерство инициирует отмену налога на землю под железнодорожным полотном.

В свою очередь народный депутат Александр Скичко сообщал, что парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддерживает отмену этого налога.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что УЗ необходимо освободить от уплаты налога на землю под железнодорожным полотном, чтобы компания могла направить эти средства на обновление значительно изношенного подвижного состава.

В "Укрзализныце" отметили, что за уплаченные 4,2 млрд грн земельного налога в 2019 году можно было бы купить 35 новых магистральных локомотивов.