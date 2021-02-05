УЗ витрачає мільярди на земельний податок і на перевезення пільговиків, - екс-міністр 

"Укрзалізниця" сплачує мільярди гривень земельного податку і не отримує дотацій за пільгові пасажирські перевезення. Такого немає в жодній західній країні, ситуацію потрібно змінювати.

Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, УЗ щороку сплачує мільярди гривень податку на землю під залізничним полотном, і це є унікальним винаходом України, адже такого податку не існує в жодній країні світу.

"Є стратегічні компанії, які не можуть платити стандартні податки, бо вони виконують в тому числі й соціальну функцію. Я нагадаю, що, окрім того, що "Укрзалізниця" змушена була заплатити майже 4 мільярди (податку на землю, - ред.) торік, так, окрім того, вона ще не отримала декілька мільярдів гривень компенсації за перевезення пільгових категорій населення, які мали надійти в тому числі із місцевих бюджетів. Тому фактично це подвійне навантаження", - пояснив Омелян.

На його думку, центральна та місцева влада разом мають вирішити питання пільгових пасажирських перевезень, від яких УЗ зазнає суттєвих збитків і долю податку на землю під залізничним полотном.

"Пасажирські перевезення є дотаційними. І має бути співвнесок з боку міст, ОТГ, держави і "Укрзалізниці" у розвиток залізничного пасажирського сполучення. І тоді можна сконструювати формулу, чи ми повністю скасовуємо земельний податок, чи ми скеровуємо його виключно на модернізацію вагонів і пасажирських потягів, електричок, чи ми знаходимо інше формулювання. Тобто, лишаємо податок, але умовно тоді співфінансування з боку місцевих бюджетів і держави мінімум 20 мільярдів гривень на рік", - запропонував Омелян.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що міністерство ініціює скасування податку на землю під залізничним полотном.

Своєю чергою народний депутат Олександр Скічко повідомляв, що парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримує скасування цього податку.

Водночас економічний експерт Борис Кушнірук наголошував, що УЗ необхідно звільнити від сплати податку на землю під залізничним полотном, щоб компанія могла спрямувати ці кошти на оновлення значно зношеного рухомого складу.

В "Укрзалізниці" зазначали, що за сплачені 4,2 млрд грн земельного податку у 2019 році можна було б купити 35 нових магістральних локомотивів.