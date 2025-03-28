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В УЗ стався новий збій: що не працює і що робити

Фото: в УЗ стався новий збій (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

"Укрзалізниця" зіткнулася з новим технічним збоєм 28 березня, який торкнувся процесу купівлі квитків. У компанії вже прокоментували ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

Наразі доступ до сайту УЗ закритий, замість цього висвічується змістовне повідомлення, в якому йдеться, що тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та онлайн-підтримка.

Як придбати квитки?

Компанія надає наступні роз'яснення:

  • Придбати квиток на всі внутрішні поїзди, а також міжнародні поїзди можна в касах "Укрзалізниці" на вокзалах;
  • Якщо ви не можете завантажити квиток, придбаний онлайн, перевірте вашу електронну пошту, туди має дублюватись PDF-квиток. Якщо і це не вдається, приходьте просто на посадку до поїзда, але бажано принаймні за 20 хвилин до відправки.

В УЗ стався новий збій 28 березня (uz.gov.ua)

Важливе уточнення для військовослужбовців

Для військовослужбовців квиток може бути оформлений прямо на борту начальником поїзда.

"Якщо ви військовослужбовець і купували квиток онлайн через сервіс Армія+ та не можете завантажити цей квиток - звʼяжіться з нами в коментарях на нашій офіційній сторінці у Facebook – ми оперативно підхопимо і посадимо вас у потрібний поїзд",- радять фахівці компанії.
 

 

Попередній збій в УЗ

До цього в системі "Укрзалізниці" стався технічний збій 23 березня. Через це не можна було купити квитки онлайн.

Як повідомлялося, онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної кібератаки. Відновлення тривало кілька днів.

Уже 27 березня компанія "Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди після кібератаки. Але доступні певні функції були відкриті недовго.

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Укрзалізниця