В УЗ стався новий збій: що не працює і що робити

Наразі доступ до сайту УЗ закритий, замість цього висвічується змістовне повідомлення, в якому йдеться, що тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та онлайн-підтримка.

Як придбати квитки?

Компанія надає наступні роз'яснення:

Придбати квиток на всі внутрішні поїзди, а також міжнародні поїзди можна в касах "Укрзалізниці" на вокзалах;

Якщо ви не можете завантажити квиток, придбаний онлайн, перевірте вашу електронну пошту, туди має дублюватись PDF-квиток. Якщо і це не вдається, приходьте просто на посадку до поїзда, але бажано принаймні за 20 хвилин до відправки.

В УЗ стався новий збій 28 березня (uz.gov.ua)

Важливе уточнення для військовослужбовців

Для військовослужбовців квиток може бути оформлений прямо на борту начальником поїзда.

"Якщо ви військовослужбовець і купували квиток онлайн через сервіс Армія+ та не можете завантажити цей квиток - звʼяжіться з нами в коментарях на нашій офіційній сторінці у Facebook – ми оперативно підхопимо і посадимо вас у потрібний поїзд",- радять фахівці компанії.

