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В УЗ произошел новый сбой: что не работает и что делать

Фото: в УЗ произошел новый сбой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

"Укрзализныця" столкнулась с новым техническим сбоем 28 марта, который затронул процесс покупки билетов. В компании уже прокомментировали ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Сейчас доступ к сайту УЗ закрыт, вместо этого высвечивается содержательное сообщение, в котором говорится, что временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн сервисы заказа услуг и онлайн-поддержка.

Как приобрести билеты?

Компания предоставляет следующие разъяснения:

  • Купить билет на все внутренние поезда, а также международные поезда можно в кассах "Укрзализныци" на вокзалах;
  • Если вы не можете загрузить билет, приобретенный онлайн, проверьте вашу электронную почту, туда должен дублироваться PDF-билет. Если и это не удается, приходите просто на посадку в поезд, но желательно по крайней мере за 20 минут до отправки.

В УЗ произошел новый сбой 28 марта (uz.gov.ua)

Важное уточнение для военнослужащих

Для военнослужащих билет может быть оформлен прямо на борту начальником поезда.

"Если вы военнослужащий и покупали билет онлайн через сервис Армия+ и не можете загрузить этот билет - свяжитесь с нами в комментариях на нашей официальной странице в Facebook - мы оперативно подхватим и посадим вас в нужный поезд",- советуют специалисты компании.

 

 

Предыдущий сбой в УЗ

До этого в системе "Укрзализныци" произошел технический сбой 23 марта. Из-за этого нельзя было купить билеты онлайн.

Как сообщалось, онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной кибератаке. Восстановление продолжалось несколько дней.

Уже 27 марта компания "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда после кибератаки. Но доступны определенные функции были открыты недолго.

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Укрзализныця