В УЗ произошел новый сбой: что не работает и что делать

Сейчас доступ к сайту УЗ закрыт, вместо этого высвечивается содержательное сообщение, в котором говорится, что временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн сервисы заказа услуг и онлайн-поддержка.

Как приобрести билеты?

Компания предоставляет следующие разъяснения:

Купить билет на все внутренние поезда, а также международные поезда можно в кассах "Укрзализныци" на вокзалах;

Если вы не можете загрузить билет, приобретенный онлайн, проверьте вашу электронную почту, туда должен дублироваться PDF-билет. Если и это не удается, приходите просто на посадку в поезд, но желательно по крайней мере за 20 минут до отправки.

В УЗ произошел новый сбой 28 марта (uz.gov.ua)

Важное уточнение для военнослужащих

Для военнослужащих билет может быть оформлен прямо на борту начальником поезда.

"Если вы военнослужащий и покупали билет онлайн через сервис Армия+ и не можете загрузить этот билет - свяжитесь с нами в комментариях на нашей официальной странице в Facebook - мы оперативно подхватим и посадим вас в нужный поезд",- советуют специалисты компании.