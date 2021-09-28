УЗ срывает планы перевозок грузов, качество услуг в последние месяцы ухудшилось, - эксперт

"Ситуация очень печальная. Впервые за почти полтора года УЗ в августе не смогла выполнить собственные заявленные планы перевозок. В результате грузовладельцы и отправители грузов столкнулись с увеличением сроков доставки, иногда срывом контрактов и везде ростом издержек. И больше всего четким доказательством этого служит увеличение оборота полувагона в августе на более чем на 15%", - рассказал Гусак.

По его словам, в начале текущего года и до июля оборот вагона составлял шесть суток, однако в августе он превысил семь, что является очень существенным ростом. Он подчеркнул: рост показателя оборота вагонов - это рост сроков доставки грузов, который негативно влияет на работу бизнеса.

"Это означает также брошенные поезда, которые неделями не могут доехать до своих потребителей. И это увеличение на 15% свидетельствует о резком ухудшении операционной ситуации на УЗ", - отметил Гусак.

Он также отметил, что в первой половине сентября ситуация на УЗ с оборотом вагонов только ухудшалась. Однако УЗ все равно приняла решение об увеличении тарифа на перевозку, которое бизнес воспринял как издевательство.

"Когда одновременно и повышают цены, а с 1 сентября, я хотел бы напомнить, что у нас в Украине были повышены тарифы от 8 до 50%, и одновременно с этим ухудшилось качество сервиса. В результате грузоотправители вынуждены нести дополнительные расходы. Не только грузоотправители, а все, кто пользуется железной дорогой", - пояснил Гусак.

По его мнению, УЗ позволяет себе такие шаги исключительно из-за того, что является монополистом на рынке железнодорожных перевозок, и бизнес вынужден платить необоснованно высокую цену за услуги низкого качества.

"Это вообще какой-то очень странный подход к бизнесу, который может позволить себе только монополист", - констатировал Гусак.