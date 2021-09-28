УЗ зриває плани перевезень вантажів, якість послуг в останні місяці погіршилася, - експерт

"Ситуація дуже сумна. Вперше за майже півтора роки УЗ в серпні не змогла виконати власні заявлені плани перевезень. Внаслідок цього вантажовласники та відправники вантажів зіткнулися зі збільшенням термінів доставки, подекуди зривом контрактів та всюди зростанням витрат. І найбільше чітким доказом цього служить збільшення обороту напіввагону в серпні місяці на більш ніж на 15%", - розповів Гусак.

За його словами, на початку поточного року і до липня оборот вагону складав шість діб, проте в серпні він перевищив сім, що є дуже суттєвим зростанням. Він наголосив: зростання показника обороту вагонів - це зростання термінів доставки вантажів, що негативно впливає на роботу бізнесу.

"Це означає також кинуті поїзди, які тижнями не можуть доїхати до своїх споживачів. І це збільшення на 15% свідчить про різке погіршення операційної ситуації на УЗ", - зазначив Гусак.

Він також зазначив, що в першій половині вересня ситуація на УЗ з оборотом вагонів лише погіршувалась. Проте УЗ все одно ухвалила рішення про збільшення тарифу на перевезення, що бізнес сприйняв як знущання.

"Коли одночасно і підвищують ціни, а з 1 вересня, я хотів би нагадати, що в нас в Україні були підвищені тарифи від 8 до 50%, і водночас з цим погіршилася якість сервісу. Внаслідок чого вантажовідправники змушені нести додаткові витрати. Не тільки вантажовідправники, а всі, хто користується залізницею", - пояснив Гусак.

На його думку, УЗ дозволяє собі такі кроки виключно через те, що є монополістом на ринку залізничних перевезень, і бізнес змушений платити необгрунтовано високу ціну за послуги низької якості.

"Це взагалі якийсь дуже дивний підхід до бізнесу, який може дозволити собі лише монополіст", - констатував Гусак.

