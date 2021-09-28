УЗ срывает планы перевозок грузов, качество услуг в последние месяцы ухудшилось, - эксперт
"Укрзализныця" использует свое монопольное положение, чтобы повышать тарифы на перевозку, хотя сервис постоянно ухудшается.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Федерации работодателей и транспорта Украины Владимира Гусака.
"Ситуация очень печальная. Впервые за почти полтора года УЗ в августе не смогла выполнить собственные заявленные планы перевозок. В результате грузовладельцы и отправители грузов столкнулись с увеличением сроков доставки, иногда срывом контрактов и везде ростом издержек. И больше всего четким доказательством этого служит увеличение оборота полувагона в августе на более чем на 15%", - рассказал Гусак.
По его словам, в начале текущего года и до июля оборот вагона составлял шесть суток, однако в августе он превысил семь, что является очень существенным ростом. Он подчеркнул: рост показателя оборота вагонов - это рост сроков доставки грузов, который негативно влияет на работу бизнеса.
"Это означает также брошенные поезда, которые неделями не могут доехать до своих потребителей. И это увеличение на 15% свидетельствует о резком ухудшении операционной ситуации на УЗ", - отметил Гусак.
Он также отметил, что в первой половине сентября ситуация на УЗ с оборотом вагонов только ухудшалась. Однако УЗ все равно приняла решение об увеличении тарифа на перевозку, которое бизнес воспринял как издевательство.
"Когда одновременно и повышают цены, а с 1 сентября, я хотел бы напомнить, что у нас в Украине были повышены тарифы от 8 до 50%, и одновременно с этим ухудшилось качество сервиса. В результате грузоотправители вынуждены нести дополнительные расходы. Не только грузоотправители, а все, кто пользуется железной дорогой", - пояснил Гусак.
По его мнению, УЗ позволяет себе такие шаги исключительно из-за того, что является монополистом на рынке железнодорожных перевозок, и бизнес вынужден платить необоснованно высокую цену за услуги низкого качества.
"Это вообще какой-то очень странный подход к бизнесу, который может позволить себе только монополист", - констатировал Гусак.
Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что с очередным повышением тарифов на грузовые перевозки по железной дороге должен разобраться Антимонопольный комитет, ведь оно необоснованное.
В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил: власти должны решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзализныце" и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.
Напомним, ранее Временная следственная комиссия ВР по вопросам проверки УЗ признала, что "Укрзализныця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.