УЗ зриває плани перевезень вантажів, якість послуг в останні місяці погіршилася, - експерт
"Укрзалізниця" використовує своє монопольне становище, щоб підвищувати тарифи на перевезення, хоча сервіс постійно погіршується.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Федерації роботодавців і транспорту України Володимира Гусака.
"Ситуація дуже сумна. Вперше за майже півтора роки УЗ в серпні не змогла виконати власні заявлені плани перевезень. Внаслідок цього вантажовласники та відправники вантажів зіткнулися зі збільшенням термінів доставки, подекуди зривом контрактів та всюди зростанням витрат. І найбільше чітким доказом цього служить збільшення обороту напіввагону в серпні місяці на більш ніж на 15%", - розповів Гусак.
За його словами, на початку поточного року і до липня оборот вагону складав шість діб, проте в серпні він перевищив сім, що є дуже суттєвим зростанням. Він наголосив: зростання показника обороту вагонів - це зростання термінів доставки вантажів, що негативно впливає на роботу бізнесу.
"Це означає також кинуті поїзди, які тижнями не можуть доїхати до своїх споживачів. І це збільшення на 15% свідчить про різке погіршення операційної ситуації на УЗ", - зазначив Гусак.
Він також зазначив, що в першій половині вересня ситуація на УЗ з оборотом вагонів лише погіршувалась. Проте УЗ все одно ухвалила рішення про збільшення тарифу на перевезення, що бізнес сприйняв як знущання.
"Коли одночасно і підвищують ціни, а з 1 вересня, я хотів би нагадати, що в нас в Україні були підвищені тарифи від 8 до 50%, і водночас з цим погіршилася якість сервісу. Внаслідок чого вантажовідправники змушені нести додаткові витрати. Не тільки вантажовідправники, а всі, хто користується залізницею", - пояснив Гусак.
На його думку, УЗ дозволяє собі такі кроки виключно через те, що є монополістом на ринку залізничних перевезень, і бізнес змушений платити необгрунтовано високу ціну за послуги низької якості.
"Це взагалі якийсь дуже дивний підхід до бізнесу, який може дозволити собі лише монополіст", - констатував Гусак.
Раніше економіст Борис Кушнірук зазначав, що з черговим підвищенням тарифів на вантажні перевезення залізницею має розібратись Антимонопольний комітет, адже воно необгрунтоване.
Водночас екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив: влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в "Укрзалізниці" та подолати там корупцію, а не знову запроваджувати підвищення тарифів на вантажні перевезення.
Нагадаємо, раніше Тимчасова слідча комісія ВР з питань перевірки УЗ визнала, що "Укрзалізниця" перебуває в критичному стані через корупцію та непрофесійність керівництва.