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УЗ создает компанию для реорганизации вокзалов

Новости » Общество     27.05.2020 - 14:38
УЗ создает компанию для реорганизации вокзалов
Фото: киевский вокзал (РБК-Украина)

Система позаимствована у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn

С 1 июля "Укрзализныця" запускает отдельный филиал под названием "Вокзальная компания". Его целью является реорганизация вокзалов для получения прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Такая система позаимствована у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn. В составе холдинга есть отдельная компания, которая занимается исключительно вокзалами.

Управление будет передано в два этапа: вокзалы, которые сейчас находятся под руководством "Пассажирской компании", а потом - вокзалы І-III классов.

После чего будет определено 14 базовых вокзалов для оптимизации структуры управления, что поможет централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции.

Напомним, 27 мая в Украине возобновили работы кассы для покупки билетов на ж/д поезда.

Кроме того, УЗ открыла продажу билетов на поезда по 14 направлениям.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Укрзализныцявокзал
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