УЗ створює компанію для реорганізації вокзалів

Фото: київський вокзал (РБК-Україна)

Система запозичена з німецької залізничної компанії Deutsche Bahn

З 1 липня "Укрзалізниця" запускає окрему філію під назвою "Вокзальна компанія". Його метою є реорганізація вокзалів для отримання прибутку.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Така система запозичена з німецької залізничної компанії Deutsche Bahn. У складі холдингу є окрема компанія, яка займається виключно вокзалами.

Керування буде передано у два етапи: вокзали, які зараз знаходяться під керівництвом Пасажирської компанії", а потім - вокзали І-III класів.

Після чого буде визначено 14 базових вокзалів для оптимізації структури управління, що допоможе централізувати фінансові, кадрові, юридичні та інші функції.

Нагадаємо, 27 травня в Україні відновили роботи каси для покупки квитків на ж/д поїзда.

Крім того, УЗ відкрила продаж квитків на поїзди за 14 напрямами.

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Автор: РБК-Україна