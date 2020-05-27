ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЗ створює компанію для реорганізації вокзалів

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 14:38
УЗ створює компанію для реорганізації вокзалів
Фото: київський вокзал (РБК-Україна)

Система запозичена з німецької залізничної компанії Deutsche Bahn

З 1 липня "Укрзалізниця" запускає окрему філію під назвою "Вокзальна компанія". Його метою є реорганізація вокзалів для отримання прибутку.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Така система запозичена з німецької залізничної компанії Deutsche Bahn. У складі холдингу є окрема компанія, яка займається виключно вокзалами.

Керування буде передано у два етапи: вокзали, які зараз знаходяться під керівництвом Пасажирської компанії", а потім - вокзали І-III класів.

Після чого буде визначено 14 базових вокзалів для оптимізації структури управління, що допоможе централізувати фінансові, кадрові, юридичні та інші функції.

Нагадаємо, 27 травня в Україні відновили роботи каси для покупки квитків на ж/д поїзда.

Крім того, УЗ відкрила продаж квитків на поїзди за 14 напрямами.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Укрзалізницявокзал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся