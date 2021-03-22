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В УЗ сообщили, будет ли транспортный локдаун по Киеву из-за "красной зоны"

Автор: Александр Белоус

"Укрзализныця" автоматически не будет запрещать высадку и посадку пассажиров в Киеве, который попал в "красную зону". Решение примет комиссия до конца дня 22 марта.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Как отметили в пресс-службе, 22 марта Кабинет министров согласовал изменения в порядок применения транспортных ограничений для "красных зон". Ограничения будут вводиться отдельными решениями соответствующих комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания в перечень "красных зон" по решению Минздрава.

"Это означает, что действующее расписание движения остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки по Киеву, Одесской и Сумской областях не произойдет до того, как государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, о чем сообщат дополнительно.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности. Теперь ограничения относительно работы общественного транспорта будут устанавливать местные власти.

Напомним, Министерству инфраструктуры и Минздраву поручили пересмотреть ограничения по работе общественного транспорта в "красной зоне".

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Новости Украины УкрзализныцятранспортЛокдаун
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