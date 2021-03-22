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В УЗ повідомили, чи буде транспортний локдаун по Києву через "червону зону"

Автор: Олександр Білоус

"Укрзалізниця" автоматично не заборонятиме висадку та посадку пасажирів у Києві, який потрапив до "червоної зони". Рішення ухвалить комісія до кінця дня 22 березня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Як зазначили в прес-службі, 22 березня Кабінет міністрів погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних зон". Обмеження вводитимуться окремими рішеннями відповідних комісій по кожному регіону, а не автоматично за фактом потрапляння до переліку "червоних зон" за рішенням МОЗ.

"Це означає, що чинний розклад руху наразі залишається без змін, а відтак, жодних обмежень висадки/посадки по Києву, Одеській та Сумській областях не відбудеться до того, як державна або регіональні комісії не ухвалять свої рішення, попередньо зваживши всі фактори ризику у зв’язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що рішення по Києву очікується до кінця дня 22 березня, про що повідомлять додатково.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівень епідеміологічної небезпеки. Тепер обмеження щодо роботи громадського транспорту буде встановлювати місцева влада.

Нагадаємо, Міністерству інфраструктури і міністерству охорони здоров'я доручили переглянути обмеження по роботі громадського транспорту у "червоній зоні".

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Новини України УкрзалізницятранспортЛокдаун
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