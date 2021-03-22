В УЗ повідомили, чи буде транспортний локдаун по Києву через "червону зону"

Як зазначили в прес-службі, 22 березня Кабінет міністрів погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних зон". Обмеження вводитимуться окремими рішеннями відповідних комісій по кожному регіону, а не автоматично за фактом потрапляння до переліку "червоних зон" за рішенням МОЗ.

"Це означає, що чинний розклад руху наразі залишається без змін, а відтак, жодних обмежень висадки/посадки по Києву, Одеській та Сумській областях не відбудеться до того, як державна або регіональні комісії не ухвалять свої рішення, попередньо зваживши всі фактори ризику у зв’язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що рішення по Києву очікується до кінця дня 22 березня, про що повідомлять додатково.