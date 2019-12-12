УЗ сообщила о запуске пересадочного маршрута Львов - Берлин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Первый поезд отправится 15 декабря со Львова

"Укрзализныця" и Польская железная дорога запускают новый международный пересадочный маршрут Львов - Берлин с 15 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Начиная с середины декабря пассажиры, которые путешествуют в Германию, смогут воспользоваться поездом № 89/90 Львов - Перемышль и на конечной станции осуществить пересадку на поезд № ЭС/EN 456/457 Перемышль - Берлин. Дорога займет чуть больше 18 часов.

Так, из Львова поезд № 89 будет отправляться в 16:20 и прибывает в Перемышль в 18:19, затем - пересадка на поезд № ЭС/EN 456 Перемышль - Берлин, который отправляется из Перемышля в 19:57 и прибывает в Берлин в 09:48.

В обратном сообщении поезд № ЭС/EN 457 Берлин - Перемышль будет отправляться из Берлина в 18:43 и прибывать в Перемышль в 08:38. После этого - пересадка на поезд № 90 Перемышль - Львов, отправление из Перемышля в 10:18, прибытие во Львов в 13:45.

Поезд № ЭС/EN 456/457 Перемышль - Берлин также будет останавливаться в Кракове, Катовице, Ополе, Вроцлаве и Франкфурте-на-Одере.

Ранее сообщалось, что поезд №89 Львов-Перемышль с 15 декабря будет курсировать ежедневно, что обеспечит ежедневную удобную стыковку с ночным поездом Пшемысль-Вроцлав-Берлин.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" планирует в следующем году вернуть поезд Киев-Берлин.