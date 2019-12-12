УЗ повідомила про запуск пересадкового маршрута Львів - Берлін

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перший поїзд вирушить 15 грудня зі Львова

"Укрзалізниця" та Польська залізниця запускають новий міжнародний пересадковий маршрут Львів - Берлін з 15 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Починаючи з середини грудня пасажири, які подорожують до Німеччини, зможуть скористатися поїздом № 89/90 Львів - Перемишль та на кінцевій станції здійснити пересадку на поїзд № ЕС/EN 456/457 Перемишль - Берлін. Дорога займе трохи більше 18 годин.

Так, зі Львова поїзд № 89 вирушатиме о 16:20 та прибуває до Перемишля о 18:19, потім - пересадка на поїзд № ЕС/EN 456 Перемишль - Берлін, який відправляється з Перемишля о 19:57 та прибуває до Берліна о 09:48.

У зворотному сполученні поїзд № ЕС/EN 457 Берлін - Перемишль вирушатиме з Берліна о 18:43 та прибуватиме до Перемишля о 08:38. Після цього - пересадка на поїзд № 90 Перемишль - Львів, відправлення з Перемишля о 10:18, прибуття до Львова о 13:45.

Поїзд № ЕС/EN 456/457 Перемишль - Берлін також зупинятиметься в Кракові, Катовіце, Ополе, Вроцлаві та Франкфурті-на-Одері.

Раніше повідомлялося, що поїзд №89 Львів-Перемишль з 15 грудня буде курсувати щодня, що забезпечить щоденну зручну стиковку з нічним поїздом Перемишль-Вроцлав-Берлін.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" планує в наступному році повернути поїзд Київ-Берлін.