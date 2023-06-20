УЗ скасувала безпересадковий вагон до Відня: коли відновлять та що робити власникам квитків

Повідомляється, що рух вагона буде відновлено 4 липня на маршруті Відень - Чоп та з 5 липня у зворотному напрямку.

Що робити з придбаними квитками

Пасажири, які мають квитки на дати до 4 та 5 липня, зможуть без жодних доплат та купівлі нових квитків дістатись необхідних станцій. Однак для цього необхідно буде здійснити додаткову пересадку на прикордонній станції Захонь в Угорщині.

Для цього по прибуттю у Чоп, необхідно пересісти на поїзд Чоп - Захонь, відправлення якого о 03:28). Через 18 хвилин він прибуде на станцію Захонь. Там потрібно пересісти на поїзд №140 "Хортобадь", по маршруту Захонь - Відень. Його відправлення о 04:05, а прибуття о 11:21.

У зворотному напрямку відправлення з Відня о 16:42 поїздом №149 "Хортобадь" Відень - Захонь, його прибуття о 00:06. Потім здійснити пересадку на поїзд Захонь - Чоп, його відправлення о 01:10, а прибуття о 02:28.

Нагадаємо, УЗ запустила перший тестовий потяг, який прямував євроколією із Польщі до Рава-Руської.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що українці тепер можуть повернути кошти за білети в купе і плацкарти.

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