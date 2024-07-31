УЗ розширила верифікацію через "Дію" на низку міжнародних рейсів: список

Від завтра, 1 серпня, продаж квитків лише після верифікації через "Дія. Підпис" здійснюватиметься для рейсів:

№19/20 Київ - Хелм - Київ;

№23/24 Київ - Хелм - Київ;

№51/52 Київ - Перемишль - Київ;

№89/90 Київ - Перемишль - Київ;

№73/74 Харків - Перемишль - Харків.

Також варто додати, що аналогічна верифікація застосовується також й до ажіотажних рейсів з та до Варшави й Відня.

" Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників, адже наразі спеціалісти "Укрзалізниці" блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. Втім, без верифікації через "Дія.Підпис" квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону та продовжити свою справу", - пише УЗ.

Водночас для іноземців, які не мають можливості встановити "Дію", УЗ залишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку: