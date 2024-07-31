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УЗ розширила верифікацію через "Дію" на низку міжнародних рейсів: список

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" розширила верифікацію через "Дія.Підпис" на низку міжнародних рейсів. Відповідні рішення є тимчасовим заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Від завтра, 1 серпня, продаж квитків лише після верифікації через "Дія. Підпис" здійснюватиметься для рейсів:  

  • №19/20 Київ - Хелм - Київ;
  • №23/24 Київ - Хелм - Київ;
  •  №51/52 Київ - Перемишль - Київ;
  • №89/90 Київ - Перемишль - Київ;
  • №73/74 Харків - Перемишль - Харків. 

Також варто додати, що аналогічна верифікація застосовується також й до ажіотажних рейсів з та до Варшави й Відня. 

" Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників, адже наразі спеціалісти "Укрзалізниці" блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. Втім, без верифікації через "Дія.Підпис" квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону та продовжити свою справу", - пише УЗ. 

Водночас для іноземців, які не мають можливості встановити "Дію", УЗ залишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку:

  • Одеса - Перемишль;
  • Харків - Хелм;
  • Дніпро - Хелм;
  • Київ - Перемишль;
  • Чоп - Відень;
  • Мукачево - Кошице;
  • Львів - Варшава;
  • Київ - Кишинів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що від завтра УЗ також розширює кількість потягів із жіночими купе.

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Укрзалізниця