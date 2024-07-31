УЗ расширила верификацию через "Дія" на ряд международных рейсов: список

"Укрзализныця" расширила верификацию через "Дія.Підпис" на ряд международных рейсов. Соответствующие решения являются временной мерой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Завтра, 1 августа, продажа билетов только после верификации через «Дія. Подпись» будет осуществляться для рейсов:
Также стоит добавить, что аналогичная верификация применяется также и к ажиотажным рейсам из и в Варшаву и Вену.
"Решение является временной мерой на пиковый период перевозок, чтобы побороть аномальную активность перекупщиков, ведь сейчас специалисты "Укрзализныци" блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки. Впрочем, без верификации через "Дія.Підпис" билетным спекулянтам достаточно изменить номер телефона и продолжить свое дело", - пишет УЗ.
В то же время для иностранцев, которые не имеют возможности установить "Дію", УЗ оставляет текущую систему доступа к международным билетам для как минимум одного рейса в каждом направлении:
Напомним, РБК-Украина писало и о том, что с завтрашнего дня УЗ также расширяет количество поездов с женскими купе.
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