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УЗ расширила верификацию через "Дія" на ряд международных рейсов: список

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" расширила верификацию через "Дія.Підпис" на ряд международных рейсов. Соответствующие решения являются временной мерой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Завтра, 1 августа, продажа билетов только после верификации через «Дія. Подпись» будет осуществляться для рейсов:  

  • №19/20 Киев - Хелм - Киев;
  • №23/24 Киев - Хелм - Киев;
  •  №51/52 Киев - Перемышль - Киев;
  • №89/90 Киев - Перемышль - Киев;
  • №73/74 Харьков - Перемышль - Харьков. 

Также стоит добавить, что аналогичная верификация применяется также и к ажиотажным рейсам из и в Варшаву и Вену. 

"Решение является временной мерой на пиковый период перевозок, чтобы побороть аномальную активность перекупщиков, ведь сейчас специалисты "Укрзализныци" блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки. Впрочем, без верификации через "Дія.Підпис" билетным спекулянтам достаточно изменить номер телефона и продолжить свое дело", - пишет УЗ. 

В то же время для иностранцев, которые не имеют возможности установить "Дію", УЗ оставляет текущую систему доступа к международным билетам для как минимум одного рейса в каждом направлении:

  • Одесса - Перемышль;
  • Харьков - Хелм;
  • Днепр - Хелм;
  • Киев - Перемышль;
  • Чоп - Вена;
  • Мукачево - Кошице;
  • Львов - Варшава;
  • Киев - Кишинев.

Напомним, РБК-Украина писало и о том, что с завтрашнего дня УЗ также расширяет количество поездов с женскими купе.

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Укрзализныця