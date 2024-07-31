УЗ расширила верификацию через "Дія" на ряд международных рейсов: список

Завтра, 1 августа, продажа билетов только после верификации через «Дія. Подпись» будет осуществляться для рейсов:

№19/20 Киев - Хелм - Киев;

№23/24 Киев - Хелм - Киев;

№51/52 Киев - Перемышль - Киев;

№89/90 Киев - Перемышль - Киев;

№73/74 Харьков - Перемышль - Харьков.

Также стоит добавить, что аналогичная верификация применяется также и к ажиотажным рейсам из и в Варшаву и Вену.

"Решение является временной мерой на пиковый период перевозок, чтобы побороть аномальную активность перекупщиков, ведь сейчас специалисты "Укрзализныци" блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки. Впрочем, без верификации через "Дія.Підпис" билетным спекулянтам достаточно изменить номер телефона и продолжить свое дело", - пишет УЗ.

В то же время для иностранцев, которые не имеют возможности установить "Дію", УЗ оставляет текущую систему доступа к международным билетам для как минимум одного рейса в каждом направлении: