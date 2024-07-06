UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЗ розширила перелік поїздів з послугою термінового бронювання військовими

Фото: УЗ розширила перелік поїздів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Укрзалізниця продовжує трансформувати внутрішні процеси, щоб забезпечити військовослужбовців Сил оборони України місцями в поїздах при потребі термінових поїздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Ми розширюємо перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через сервіс, що дозволить нам гарантовано покривати більшу частину потреби у квитках для термінових відряджень з/до прифронтових регіонів", - повідомили в компанії.

Водночас в УЗ зазначили, що оскільки в пріоритеті забезпечення термінових поїздок військовослужбовців, вони адаптують "горизонт" бронювання квитків.

"З 8 липня оформити заявку можна буде в період від 5 діб до рейсу - до безпосередньо дня відправки", - пояснили в компанії.

Водночас військовослужбовцям пояснили, що для планових поїздок із горизонтом планування понад 5 діб маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку.

"Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи", - підкреслили в УЗ.

Нагадаємо також про те, що нещодавно "Укрзалізниця" дозволила безоплатний проїзд в усіх типах вагонів для службових собак представників Сил оборони.

Детальніше про нові правила подорожі з тваринами, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

До того ж УЗ змінило час відкриття онлайн-продажів на міжнародні потяги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяВійна Росії проти України