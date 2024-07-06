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УЗ расширила перечень поездов с услугой срочного бронирования военными

Фото: УЗ расширила список поездов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Укрзализныця продолжает трансформировать внутренние процессы, чтобы обеспечить военнослужащих Сил обороны Украины местами в поездах при необходимости срочных поездок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Мы расширяем перечень поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военнослужащих через сервис, что позволит нам гарантированно покрывать большую часть потребности в билетах для срочных командировок из/в прифронтовые регионы", - сообщили в компании.

В то же время в УЗ отметили, что поскольку в приоритете обеспечения срочных поездок военнослужащих, они адаптируют "горизонт" бронирования билетов.

"С 8 июля оформить заявку можно будет в период от 5 суток до рейса - до непосредственно дня отправки", - пояснили в компании.

В то же время, военнослужащим объяснили, что для плановых поездок с горизонтом планирования более 5 суток имеем сервис мониторинга билетов с автовыкупом в приложении.

"Делаем это, чтобы обеспечить тем, кто сражается за нас с оружием в руках, возможность увидеть близких в очень короткий отпуск или решить срочные дела", - подчеркнули в УЗ.

Напомним также о том, что недавно "Укрзализныця" разрешила бесплатный проезд во всех типах вагонов для служебных собак представителей сил обороны.

Подробнее о новых правилах путешествия с животными, можно узнать в материале РБК-Украина.

К тому же УЗ изменило время открытия онлайн-продаж на международные поезда.

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