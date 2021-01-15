В УЗ рассказали, повлиял ли снегопад на движение поездов

Фото: поезд (РБК-Украина)

Украинская компания "Укрзализныця" заявила, что снегопад, который наблюдался в стране на протяжении минувших суток, не повлиял на движение поездов. Сейчас они курсируют по графику.

Об этом сообщает пресс-служба транспортного ведомства.

Как сообщается, вчера к уборке снега на станциях, платформах и путях были привлечены почти 2,5 тысячи железнодорожников. Кроме того, на станциях Южной железной дороги задействовали спецтехнику.

"Путейщики, в частности, очистили от снега 6,3 тысячи стрелочных переводов и более 600 пассажирских платформ, из объектов железнодорожной инфраструктуры было вывезено более 4 тысяч м кб. снега", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Украине из-за снегопада произошло более 1200 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Сегодня также преимущественно на всей территории Украины будет снежно. Температура воздуха как днем, так и ночью в западных и некоторых центральных регионах опустится до -11 градусов.

Синоптики призывают не выходить на улицу без необходимости из-за непогоды.