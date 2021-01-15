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В УЗ розповіли, чи вплинув снігопад на рух потягів

Київ, П'ятниця 15 січня 2021 15:33
В УЗ розповіли, чи вплинув снігопад на рух потягів
Фото: потяг (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Українська компанія "Укрзалізниця" заявила, що снігопад, який спостерігався в країні впродовж минулої доби, не вплинув на рух потягів. Наразі вони курсують за графіком.

Про це повідомляє прес-служба транспортного відомства.

Як повідомляється, вчора до прибирання снігу на станціях, платформах та коліях були залучені майже 2,5 тисячі залізничників. Крім того, на станціях Південної залізниці задіювали спецтехніку.

"Колійники, зокрема, очистили від снігу 6,3 тисячі стрілочних переводів та понад 600 пасажирських платформ, з об’єктів залізничної інфраструктури було вивезено понад 4 тисячі м кб. снігу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Україні через снігопад сталося понад 1200 дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Сьогодні також переважно на всій території України буде сніжно. Температура повітря як вдень, так і вночі у західних та деяких центральних регіонах опуститься до -11 градусів.

Синоптики закликають не виходити на вулицю без необхідності через негоду.

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