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УЗ пытается проводить реформу, но без поддержки государства процесс растянется надолго, - нардеп

Киев, Вторник 02 февраля 2021 15:58
УЗ пытается проводить реформу, но без поддержки государства процесс растянется надолго, - нардеп
Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Без поддержки со стороны государства провести комплексное реформирование "Укрзализныци" нереально.

Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук.

"Уверена, что Жмак (глава УЗ, - ред.) сможет хотя бы что-то реализовать, если он будет иметь поддержку на уровне министерства, на уровне правительства... Без поддержки государства и быстрых решений правительства это сделать практически невозможно", - сказала Савчук.

По ее словам, в частности, значительной поддержки от государства требует "Укрзализныця" для повышения безопасности перевозок, как пассажиров, так и грузов.

"Ключевая проблема в УЗ сейчас действительно политика, и она должна была бы здесь включать и государственную поддержку. На уровне государственного бюджета выделена определенная сумма средств для того, чтобы закупали новые вагоны, но нет таких вещей, как электрификация и безопасность железнодорожных вокзалов", - отметила Савчук.

Также депутат напомнила, что пассажирские перевозки являются убыточными для УЗ и на сегодня местные советы не готовы за них платить, поэтому нужна будет поддержка от государства, чтобы граждане смогли и в дальнейшем пользоваться железнодорожным транспортом по приемлемым тарифам.

"Электрические перевозки, за которые не готовы платить местные советы, - это крупнейшие услуги, наиболее чувствительные вещи, которые нуждаются сейчас в реагировании. Предлагаю сконцентрироваться, и чтобы УЗ получила государственную поддержку в защите наиболее уязвимого населения. И тогда хотя бы эти изменения будут ощутимы наиболее незащищенным пользователям дороги, пользующихся железнодорожными перевозками и такими междугородними перевозками", - добавила Савчук.

Напомним, ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

В свою очередь экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что "Укрзализныця" требует масштабного реформирования и финансовой поддержки от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.

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