УЗ намагається проводити реформу, але без підтримки держави процес розтягнеться надовго, - нардеп

Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

Без підтримки з боку держави провести комплексне реформування "Укрзалізниці" нереально.

Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук.

"Переконана, що Жмак (голова УЗ, - ред.) зможе хоча б щось реалізувати, якщо він буде мати підтримку на рівні міністерства, на рівні уряду... Без підтримки держави і швидких рішень уряду це зробити практично неможливо", - сказала Савчук.

За її словами, зокрема, значної підтримки від держави потребує "Укрзалізниця" задля підвищення безпеки перевезень, як пасажирів, так і вантажів.

"Ключова проблема в УЗ наразі дійсно безпекова, і вона мала б тут включати і державну підтримку. На рівні державного бюджету виділена певна сума коштів для того, щоб закупляли нові вагони, але нема таких речей, як електрифікація і безпека залізничних вокзалів", - зазначила Савчук.

Також депутат нагадала, що пасажирські перевезення для УЗ є збитковими і на сьогодні місцеві ради не готові за них платити, тож потрібна буде підтримка від держави, щоб громадяни змогли і надалі користуватись залізничним транспортом за прийнятними тарифами.

"Електричні перевезення, за які не готові платити місцеві ради, - це найбільші послуги, найбільш чутливі речі, які потребують зараз реагування. Пропоную сконцентруватися, і щоб УЗ отримала державну підтримку в захисті найбільш вразливого населення. І тоді хоча б ці зміни будуть відчутні найбільше незахищеним користувачам залізниці, які користуються залізничними перевезеннями і такими міжміськими перевезеннями", - додала Савчук.

Нагадаємо, раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомляв, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.

Своєю чергою екс-прем'єр Володимир Гройсман заявив, що "Укрзалізниця" потребує масштабного реформування та фінансової підтримки від держави для проведення модернізації рухомого складу та інфраструктури.