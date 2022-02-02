УЗ провела первое заседание нового Наблюдательного совета

В среду, 2 февраля, состоялось первое заседание нового Наблюдательного совета АО "Укрзализныця", на котором были представлены новые члены совета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Представителями государства в Наблюдательном совете стали Сергей Лещенко, Давид Ломджария и Сергей Москаленко. Независимыми членами - Анатолий Амелин, Александер Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер.

Во время заседания был избран председатель Наблюдательного совета. Им стал Гепард Хафер. Заместителем председателя избрали Сергея Лещенко.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, эффективные грузовые перевозки, трансформация пассажирских перевозок и масштабное обновление инфраструктуры железной дороги в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" являются приоритетами Президента, Правительства и министерства.

"Начало работы нового Наблюдательного совета "Укрзализныци" - важный этап реформы корпоративного управления. С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы Правления и Наблюдательного совета", - рассказал Александр Кубраков.

Он добавил, что за последние полгода Министерство и правительство заложили хорошую основу для развития УЗ.

"Были повышены грузовые тарифы, налажены прямые закупки электроэнергии у производителя, решена многолетняя проблема налогообложения земель, которыми пользуется УЗ, стартовала десятилетняя программа обновления украинского парка грузовых вагонов", - отметил министр.